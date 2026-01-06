«Es ist peinlich»: Mickey Rourke will nichts mit Spendensammlung für ihn zu tun haben

wechselnd bewölkt-8°
06.01.2026, 11:09

Der US-Schauspieler Mickey Rourke hat einen Spendenaufruf zurückgewiesen, der eine drohende Zwangsräumung verhindern soll. In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärte der 73-Jährige, er habe damit «überhaupt nichts zu tun».

«Ich brauche das Geld von niemandem, ich würde so etwas nicht tun. Ich habe zu viel Stolz, das ist nicht meine Art.»

In dem Video zeigte sich der Ex-Boxer aufgewühlt, in einem pinken T-Shirt und Cowboyhut, einen Hund im Arm: «Ich würde niemals Fremde oder Fans um Geld bitten.» Der Spendenaufruf hatte behauptet, Rourke drohe wegen Mietschulden eine Zwangsräumung in Los Angeles, wo er derzeit lebt.

Bis zuletzt wurden rund 96'900 US-Dollar gesammelt – angeblich mit Rourkes Zustimmung. Der Schauspieler zeigte sich empört: Spendenplattformen wie Gofundme kenne er nicht. «Wenn ich kein Geld hätte, würde ich nicht um Almosen bitten», betonte der Schauspieler. Die Aktion sei ihm «peinlich». Wer bereits gespendet habe, solle sein Geld zurückfordern, sagte er mehrmals.

Mickey Rourke 14.04.25 - Mickey Rourke leaves At Sloane hotel in London PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: xLouisxWoodx NINTCHDBPICT000987209927
Mickey Rourke in London.Bild: www.imago-images.de

Anwalt einschalten

Der Schauspieler sagte, er wisse nicht, wer den Aufruf gestartet habe, hege aber einen Verdacht. Er kündigte an, das Problem mit seinem Anwalt zu klären. Rourke versuchte zugleich, zu beruhigen: Er habe «ein Dach über dem Kopf und zu essen», ihm gehe es gut. «Wie jeder Sturm geht auch das vorbei.»

Rourke wurde in den 1980er Jahren mit dem Erotikdrama «9 1/2 Wochen» bekannt. In den 90ern arbeitete er als Profiboxer. Sein Comeback feierte er 2008 mit dem Drama «The Wrestler», das ihm einen Golden Globe sowie eine Oscar-Nominierung einbrachte. (dab/sda/dpa)

Mehr People-News:
