Das grosse Promipaar-Orakel 2026

Das letzte Jahr bescherte uns Timothée Chalamet und Kylie Jenner in einem orangen Partnerlook aus Leder, es gab den grössten Instagram Verlobungspost ever und Katy Perry war im All und kam gefühlt im Arm des ehemaligen kanadischen Premierministers wieder zurückgeflogen. Es wurde sich betrogen, verliebt und getrennt, und weil die Welt sich dreht, geht es auch nächstes Jahr munter damit weiter.

Rate mal wie – und wir sagen dir, was das über dich verrät.

Spielregeln Unter jeder Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten: a, b oder c. Gehe Frage für Frage durch und notiere dir jeweils, welche Option du gewählt hast. Am Ende zählst du, welche Option du am häufigsten ausgewählt hast – also a, b oder c. Die Auswertung findest du dann ganz unten im Artikel.

Rosalía & Emilio Sakraya

Der musikalische Superstar der Stunde kommt im März in die Schweiz. Rosalía war ein bisschen verlobt mit Rauwl Alejandro, dann munkelte man von einer Liaison mit der Schauspielerin Hunter Schäfer (best couple ever, wenn man mich fragt, aber warum sollte man), und das ein oder andere Foto zeigt sie mit Jeremy Allen White (du weisch, die Calvin Klein Werbung), wie sie zusammen Blumen tragen oder einander Zigis anzünden (beides sieht ziemlich fabelhaft aus, wenn sie es tun).

Gerüchten zufolge datete sie zuletzt einen Mann aus Deutschland, Emilio Sakraya, der allen Bibi & Tina Mamis längst bekannt ist, ohne dass sie sich dessen vielleicht bewusst sind, denn er war dieser eine süsse Junge bei Bibi & Tina, den man auch auf dem Soundtrack hört. Jetzt ist er so erwachsen, dass wir ihn tatsächlich heiss finden dürfen und er hat Extremitäten so muskelschwer, dass er Bibis Pferd (und dich) abends einarmig in den Stall verräumen könnte.

Power Couple oder zurück zum alten Glück? a) Damit die Diskrepanz zwischen dem Berühmtheitsgrad dieser beiden Persönlichkeiten ihre Liebe nicht auseinanderschränzt, wird Rosalía Emilio in ihren Celebrity Status hochhieven, entweder indem sie ihn öffenlich küsst (zbsp im März am Bahnhof Stadelhofen, bevor sie mit der S6 nach Oerlikon ins Hallenstadion zu ihrem Auftritt fahren) oder ihn als Love Interest in ihre Videos einbettet, weil dann alle sehen, was sie sieht und das sollte dann reichen. b) Sie wird so überberühmt, dass sie dann eben doch nur noch einen Menschen aus ihren Reigen wird daten können, auch wenn es schwierig wird, einen schöneren zu finden als Emilio. Vielleicht wird sie deshalb frustriert der Liebe abschwören, bis dann aber im April die dritte Staffel Euphoria losgeht, die Hunter Schäfer nochmals einen solchen Push verleiht, dass es die beiden dann ein zweites Mal wagen könnten zusammen, in der obersten Liga der erfolgreichsten Coolness. c) Kenne nur Schäfer Hund.

Harry Styles & Zoë Kravitz

Die Liste von Harry Styles‘ Verflossenen ist im Staccato zu lesen, mit einer einzigen Zäsur bei der Larry Stylinson Verschwörungstheorie: Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass zwischen Harry Styles und seinem ehemaligen Bandkollegen Louis Tomlinson mehr war, als die beiden zugeben möchten (I’m still here for it).

Und Zoë Kravitz ist die Hälfte von der schönen Denise von den Huxtables bei der Bill Cosby Show und ihrem Vater Lenny Kravitz. Sie selber spielte in einer meiner lieblingsten Serien der letzten Jahre mit: Big Little Lies (kann man auch 2026 noch gucken, falls man das bis jetzt versäumt hat).

Setzen Harry Styles und Zoë Kravitz ihre bislang unkommentierte Romanze fort? a) Die bleiben zusammen, weil sie allein optisch schon so viel hergeben, dass jeder Spaziergang in Rom und New York auch ein PR Stunt oder ein Modeshooting zum Thema «feingliedrige Menschen in grossen Mänteln und Hosen» sein könnte. b) Er wird in einer seiner nächsten Therapiesitzungen erkennen, dass er eigentlich aus demselben Grund mit ihr zusammen ist, wie damals Nicholas Cage mit Lisa-Marie Presley zusammen war (Diagnose: eigentli eher Fan vom Vater) und sie dann in seiner ganzen durchtherapierten Awareness Magic Mike wieder zurückgeben. c) Eh alles gestellt.

Zendaya & Tom Holland

Sie ist unter anderem bei Euphoria die mit dem Hoodie und im Tennisfilm die mit den beiden Männern, die man fast nicht unterscheiden kann. Und Tom Holland ist Spiderman. Am Set von Homecoming lernten sie sich kennen. Seit «letscht Uienacht» sind sie verlobt. In ihn muss man verliebt sein seit seiner Umbrella Lip Sync Performance bei Jimmy Fallon.

Bleiben die beiden glücklich und verlobt? a) Er ist kleiner als sie, dafür trägt sie on Schuhe. So gesehen heben sich diese vielleicht auch nur vermeintlichen Mängel wieder aus und sie passen eben doch perfekt zusammen. Tomaya forever! (Das ist nicht ihr Couple Name, ich wollte hier einfach was rufen). b) Vielleicht wird Robert Pattinson Tom Holland gefährlich, weil Zendaya datete Jacob Elordi, den sie bei Dreharbeiten zu Euphoria kennengelernt hatte und sie küsste Tom Holland, weil sie sich am Set zum gemeinsamen Spidermanfilm kennenlernten. Und im Frühjahr erscheint nun The Drama, ein Film, in welchen Zendaya und Robert Pattinson ein Paar spielen (inklusive Ohrfeige und Sex und das auch noch gleichzeitig). Muss nichts heissen. Ich sag's einfach nur. c) Juckt mich nicht.

Taylor Swift & Travis Kelce

Wenn du hierfür Infos brauchst, weiss ich nicht, wo du letztes Jahr warst?

Wie geht's weiter? a) Hochzeit! Babies! Alles Heteronormative, jihuu, aber vielleicht behält sie wenigstens den Namen? b) Nach der Niederkunft wird Taylor Swift erschlagen, wie wir alle auch erschlagen wurden. Ohne Schlaf, ihrer Identität als Mutter und generell als Mensch unsicher und nachts mit Baby auf dem Arm wird sie wippend zu ihrer alten Poesie-Hochform auflaufen und Songzeilen schreiben, die wir uns wieder tätowieren lassen würden, wenn sie nicht alle so elend lang wären (alles ganz ungeachtet der Tatsache, ob Travis sie bis dahin schon betrogen haben wird oder nicht). c) Die Frau kann nicht singen, meine Meinung

Jacob Elordi & Margot Robbie



Diese zwei Menschen waren nie und sind überhaupt gar kein Paar, aber sie werden demnächst in der Verfilmung von Wuthering Heights auf der Leinwand eins sein. Der berühmte viktorianische Roman von Emily Brontë (1847) wird mit den beiden neu verfilmt und allein der Vorspann macht fast schwanger.

Margot Robbie kann Barbie, Harley Quinn oder offensichtlich eben auch alles im Korsett. Und Jacob Elordi tendiert ohnehin dazu, Menschen verrückt zu machen: In Saltburn trinkt Barry Keoghan vor lauter Vernarrtheit sein Badewasser (bevor er noch ganz Anderes anstellt, was hier gar nicht unbedingt weiter ausgeführt werden soll).

Werden diese zwei ein Paar? a) Da passiert gar nichts, ausser ein Film, den man allenfalls mehrfach im Kino (oder einhändig daheim) schauen muss. b) Auch Margot Robbie verfällt Jacob Elordis gewissem Etwas, verlässt Mann und Kind und so werden Ex-Barbie und Frankenstein zum neuen bösen Traumpaar (das sich bereits im Sommer dann aber reumütig wieder trennt. c) Barbie Film richtig lame

Dua Lipa & Callum Turner

Dua Lipa ist Dua Lipa und wird immer noch besser und bei Callum Turner meint man immer, er sei eventuell einer der beiden Männer aus diesem Tennisfilm mit Zendaya. Aber er ist eben ein anderer (aber schon auch ein Schauspieler). Als die beiden sich kennenlernten, lasen sie übrigens grad beide das gleiche Buch, erzählt man sich. Und er so: «So I guess we’re on the same page, huh?» Und schau sie dir an. They sowas von are.

Bleiben diese zwei so unendlich verliebt, wie sie es gerade sind? a) safe b) safe c) safe

Gigi Hadid & Bradley Cooper

Gigi Hadid ist eine der beiden Hadid Schwestern. Sie war einst zusammen mit Zayn Malik von One Direction und die beiden haben ein gemeinsames Kind. Bradley Cooper hat ein Kind mit Irina Shayk und in der letschti vor allem deshalb Schlagzeilen, weil man sich in seinem Gesicht mit der Filler-Füllmenge irgendwie ein bisschen verkalkuliert hat.

Bleiben diese beiden Celebrities zusammen? a) Die beiden sind stabil und werden bald schon eine fast schon unerträglich attraktive Patchworkfamilie präsentieren. b) Je nachdem, wie es mit Bradley Coopers Gesicht weitergeht, muss man nochmals schauen. c) Die Probleme hätte ich auch mal gern.

P. Diddy & die Gitterstäbe des Fort Dix Gefängnis in New Jersey

Sean Combs aka P. Diddy. Bild: imago/ZUMA Press/watson

Der amerikanische Rapper und Unternehmer Sean John Combs gilt als einer der bekanntesten US-Musiker. Er wurde mehrfach des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung beschuldigt. 2024 veröffentlichte CNN Videoaufnahmen, wie Combs 2016 seine damalige Lebensgefährtin Cassie in einem Hotelflur auf den Boden wirft, auf sie eintritt und sie in sein Zimmer schleift. 2025 wurde er wegen Förderung der Prostitution zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt

Wie geht's weiter mit diesem Duo? a) Möge zusammenwachsen, was zusammengehört. b) Punkt a) und aber zusätzlich auch ein schadenfreudiges Hoch auf den kleinen Schmerz, dass P. Diddy Sting jeden Tag 2000 Dollar bezahlen muss, weil er «Every Breath You Take» ungefragt für seinen grössten «Hit I'll be Missing You» gesampelt hat. c) Ich höre keinen Rap.

Katy Perry & Justin Trudeaux

She kissed a girl and she liked it, dann wurde sie zum Superstar, heiratete Russell Brand, liess sich scheiden, ver- und entliebte sich in und von Orlando Bloom, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat, flog kurz ins All und kam gefühlt irgendwie in den Armen des ehemaligen kanadischen Premierministers Justin Trudeau wieder zurück.

Bleiben die beiden zusammen? a) Wäre es nicht so weird, einfach weil es weird ist und es uns überfordert, wenn Leute Dinge tun, die wir nicht kommen sahen, müsste man sich doch irgendwie eingestehen, dass die beiden, zumindest optisch, doch tip top zusammenpassen. Und was wissen wir schon über ihr Innenleben? Vielleicht matcht das ja genau so gut und deshalb sind und bleiben die beiden glücklich und zusammen. b) Wenn Katy Perrys Wahrnehmungsstörungen weitergehen (Ich glaub, ich muss kurz ins All! etc.), freue ich mich schon darauf, wenn Justin Trudeau im nächsten Video vielleicht als Tänzer mit auf Tour ist oder, noch viel besser, vielleicht oben ohne und in Jeans in einer Videoclip Fortsetzung von Teenage Dream mitspielt (wenn man mich fragt, würde der Song dann Perimenopause Dream heissen, aber eben, ich werde einfach zu selten gefragt). c) Endlich kann ich Zooey Deschanel von Katy Perry unterscheiden.

Timothée Chalamet & Kylie Jenner

Kylie Jenner ist eine von vielen sehr erfolgreichen, optisch sehr umgestalteten Töchtern von Kris Jenner. Sie hat zwei Kinder mit Travis Scott und ein Schminkimperium und wahnsinnig viel Geld. Timothée Chalamet ist ein amerikanisch-französischer Schauspieler. Der Durchbruch gelang ihm 2017 mit dem Film Call Me by Your Name, wo einem Pfirsich passiert, was in Saltburn einem frischen Grab passiert (iykyk).

Top oder Flop, die zwei? a) Sie mögen beide gern Filmpremieren, Sportanlässe und Mode, und niemandem ist es zu blöd, sich für den anderen in oranges oder rotes Leder zu kleiden. Perfect Match! b) Sie mag die reichste Frau der Welt sein, aber unter all ihren Beauty Eingriffen ist sie ja irgendwie trotzdem auch noch dieses unsichere, sommersprossige Mädchen, das meinte, alle diese Eingriffe seien tatsächlich nötig. Als vermeintliches Kontrastprogramm zum Bad Boy Exfreund entwickelte sie nun einen Hang zu dünnen, optisch harmlosen Jungs, die schauspielern und auf europäisch bitz Charme versprühen – und sich dann aber auch elf Tage nicht melden, weil sie vielleicht doch etwas badder sind als sie den Anschein haben. Weil Timmy – der will nicht so wirklich, aber auch nicht-nicht und weil sie eh beide viel arbeiten, sieht man sich auch nicht zu oft und wenn man sich sieht, ist es eigentlich ganz nett, ausser sie will über Kindernamen oder Osterpläne sprechen, da muss er dann immer dringend wieder was auf dem Handy schauen. Und dort sieht er dann aber auch die Nachrichten seiner potenziellen Schwiegermutter, die ihm verbietet, noch vor Ostern Schluss zu machen. Also eigentlich alles wie bei allen anderen anxious/avoidant Pärchen auch, einfach in viel reicher. Maximal bis in den Herbst hangeln sie sich noch. c) Kenn ich nicht.

Paul Mescal & Gracie Abrams

Paul Mescal ist ein irischer Schauspieler. Bekannt wurde er durch seine Hauptrolle in der Miniserie Normal People und war seither aber auch ein Gladiator und Hamnet (das ist kein Schreibfehler, sondern der Name von Shakespeares‘ verstorbenem Sohn). Er kann auch gut Football und datet seit Sommer 2024 die Singer Songwriterin Gracie Abrams (die tatsächlich die Tochter von JJ Abrams ist, was aber hier nicht unbedingt etwas zur Sache tut).

Für immer Liebe? a) Dieses Pärchen ist einfach nur ein Indie Dream in seiner pursten Form. b) Das hält niemals. Weil beide von ihnen könnten halt auch einfach je-den anderen Menschen haben auf der ganzen Welt. Niemand hält das aus. Nicht mal dieser lebendgewordene Indie-Traum. c) Mezcal schreibt man mit Z!

Auswertung

Du hast am meisten bei folgendem Buchstaben genickt:

a)

You dreamer. Du glaubst an die Liebe (und/oder du willst keine Konflikte). So oder so: I see you, babycakes. Am liebsten wäre dir, alle Paare würden skandalfrei, farblich abgestimmt und munter zusammen durch ihr Promilife schlendern, weil das Leben rundherum war nun weiss Gott schon wackelig genug die letzen Monate. Irgendwann ist auch mal gut. Und du hast absellut Recht: Wir müssen an die Liebe und das Leben glauben. Sonst macht ja irgendwann gar nichts mehr Sinn. Und das wollen wir nicht. Es braucht Menschen wie dich auf der Welt und genau deswegen wirst du ein schönes 2026 haben! ♥️

b)

Gut, es mag sein, dass du dich vielleicht in einem schon fast besorgniserregenden Ausmass mit dem Leben anderer beschäftigst. Aber: Du weisst halt einfach Dinge. Die unnötigsten Details aus dem Leben anderer bleiben an dir haften wie tote Mücken an Windschutzscheiben. Und das könnte man auch als philanthropischen Zug verbuchen, Empathie gar. Du weisst nämlich nicht nur bei deinen Freunden, wer besser nicht mehr zusammen sein sollte, du weisst es halt auch bei deinen anderen Freunden hinter dem Bildschirm und in den Coiffeurheftli (mir brauchst du das nicht erklären. I AM YOUR FRIEND, TOO). Ich sage immer: Wissen ist Wissen. Manche können Pythagoras das mit den Vektoren und wir wissen, dass Bruno Mars eigentlich Peter Gene Hernandez heisst. Mit beiden Informationen kommt man irgendwie durchs Leben. Aber mit uns ist jeder Small Talk erträglicher. Cin cin! ♥️

c)

Log es isch so. Du musst lernen, auf dem Spielplatz zu spielen, der dir Spass macht, sonst wirst du nicht glücklich in diesem Leben. Auch nicht im 2026. Wenn dich Promis aufregen, lies nichts, wo im Titel etwas mit Promis steht. Dafür wurden Titel erfunden. Und das Gute an der Welt ist, dass er für jede und jeden einen passenden Spielplatz gibt, du musst nur deine Augen aufmachen. Und ich küsse derweil dein Herz. ♥️