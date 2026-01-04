Das grosse Promipaar-Orakel 2026

Das grosse Promipärchen-Orakel 2026
Das letzte Jahr bescherte uns Timothée Chalamet und Kylie Jenner in einem orangen Partnerlook aus Leder, es gab den grössten Instagram Verlobungspost ever und Katy Perry war im All und kam gefühlt im Arm des ehemaligen kanadischen Premierministers wieder zurückgeflogen. Es wurde sich betrogen, verliebt und getrennt, und weil die Welt sich dreht, geht es auch nächstes Jahr munter damit weiter.
Rate mal wie – und wir sagen dir, was das über dich verrät.
Rosalía & Emilio Sakraya
Der musikalische Superstar der Stunde kommt im März in die Schweiz. Rosalía war ein bisschen verlobt mit Rauwl Alejandro, dann munkelte man von einer Liaison mit der Schauspielerin Hunter Schäfer (best couple ever, wenn man mich fragt, aber warum sollte man), und das ein oder andere Foto zeigt sie mit Jeremy Allen White (du weisch, die Calvin Klein Werbung), wie sie zusammen Blumen tragen oder einander Zigis anzünden (beides sieht ziemlich fabelhaft aus, wenn sie es tun).
Gerüchten zufolge datete sie zuletzt einen Mann aus Deutschland, Emilio Sakraya, der allen Bibi & Tina Mamis längst bekannt ist, ohne dass sie sich dessen vielleicht bewusst sind, denn er war dieser eine süsse Junge bei Bibi & Tina, den man auch auf dem Soundtrack hört. Jetzt ist er so erwachsen, dass wir ihn tatsächlich heiss finden dürfen und er hat Extremitäten so muskelschwer, dass er Bibis Pferd (und dich) abends einarmig in den Stall verräumen könnte.
Harry Styles & Zoë Kravitz
Die Liste von Harry Styles‘ Verflossenen ist im Staccato zu lesen, mit einer einzigen Zäsur bei der Larry Stylinson Verschwörungstheorie: Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass zwischen Harry Styles und seinem ehemaligen Bandkollegen Louis Tomlinson mehr war, als die beiden zugeben möchten (I’m still here for it).
Und Zoë Kravitz ist die Hälfte von der schönen Denise von den Huxtables bei der Bill Cosby Show und ihrem Vater Lenny Kravitz. Sie selber spielte in einer meiner lieblingsten Serien der letzten Jahre mit: Big Little Lies (kann man auch 2026 noch gucken, falls man das bis jetzt versäumt hat).
Zendaya & Tom Holland
Sie ist unter anderem bei Euphoria die mit dem Hoodie und im Tennisfilm die mit den beiden Männern, die man fast nicht unterscheiden kann. Und Tom Holland ist Spiderman. Am Set von Homecoming lernten sie sich kennen. Seit «letscht Uienacht» sind sie verlobt. In ihn muss man verliebt sein seit seiner Umbrella Lip Sync Performance bei Jimmy Fallon.
Taylor Swift & Travis Kelce
Wenn du hierfür Infos brauchst, weiss ich nicht, wo du letztes Jahr warst?
Jacob Elordi & Margot Robbie
Diese zwei Menschen waren nie und sind überhaupt gar kein Paar, aber sie werden demnächst in der Verfilmung von Wuthering Heights auf der Leinwand eins sein. Der berühmte viktorianische Roman von Emily Brontë (1847) wird mit den beiden neu verfilmt und allein der Vorspann macht fast schwanger.
Margot Robbie kann Barbie, Harley Quinn oder offensichtlich eben auch alles im Korsett. Und Jacob Elordi tendiert ohnehin dazu, Menschen verrückt zu machen: In Saltburn trinkt Barry Keoghan vor lauter Vernarrtheit sein Badewasser (bevor er noch ganz Anderes anstellt, was hier gar nicht unbedingt weiter ausgeführt werden soll).
Dua Lipa & Callum Turner
Dua Lipa ist Dua Lipa und wird immer noch besser und bei Callum Turner meint man immer, er sei eventuell einer der beiden Männer aus diesem Tennisfilm mit Zendaya. Aber er ist eben ein anderer (aber schon auch ein Schauspieler). Als die beiden sich kennenlernten, lasen sie übrigens grad beide das gleiche Buch, erzählt man sich. Und er so: «So I guess we’re on the same page, huh?» Und schau sie dir an. They sowas von are.
Gigi Hadid & Bradley Cooper
Gigi Hadid ist eine der beiden Hadid Schwestern. Sie war einst zusammen mit Zayn Malik von One Direction und die beiden haben ein gemeinsames Kind. Bradley Cooper hat ein Kind mit Irina Shayk und in der letschti vor allem deshalb Schlagzeilen, weil man sich in seinem Gesicht mit der Filler-Füllmenge irgendwie ein bisschen verkalkuliert hat.
P. Diddy & die Gitterstäbe des Fort Dix Gefängnis in New Jersey
Der amerikanische Rapper und Unternehmer Sean John Combs gilt als einer der bekanntesten US-Musiker. Er wurde mehrfach des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung beschuldigt. 2024 veröffentlichte CNN Videoaufnahmen, wie Combs 2016 seine damalige Lebensgefährtin Cassie in einem Hotelflur auf den Boden wirft, auf sie eintritt und sie in sein Zimmer schleift. 2025 wurde er wegen Förderung der Prostitution zu vier Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt
Katy Perry & Justin Trudeaux
She kissed a girl and she liked it, dann wurde sie zum Superstar, heiratete Russell Brand, liess sich scheiden, ver- und entliebte sich in und von Orlando Bloom, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat, flog kurz ins All und kam gefühlt irgendwie in den Armen des ehemaligen kanadischen Premierministers Justin Trudeau wieder zurück.
Das ist übrigens Zooey Deschanel:
Timothée Chalamet & Kylie Jenner
Kylie Jenner ist eine von vielen sehr erfolgreichen, optisch sehr umgestalteten Töchtern von Kris Jenner. Sie hat zwei Kinder mit Travis Scott und ein Schminkimperium und wahnsinnig viel Geld. Timothée Chalamet ist ein amerikanisch-französischer Schauspieler. Der Durchbruch gelang ihm 2017 mit dem Film Call Me by Your Name, wo einem Pfirsich passiert, was in Saltburn einem frischen Grab passiert (iykyk).
Paul Mescal & Gracie Abrams
Paul Mescal ist ein irischer Schauspieler. Bekannt wurde er durch seine Hauptrolle in der Miniserie Normal People und war seither aber auch ein Gladiator und Hamnet (das ist kein Schreibfehler, sondern der Name von Shakespeares‘ verstorbenem Sohn). Er kann auch gut Football und datet seit Sommer 2024 die Singer Songwriterin Gracie Abrams (die tatsächlich die Tochter von JJ Abrams ist, was aber hier nicht unbedingt etwas zur Sache tut).
Auswertung
Du hast am meisten bei folgendem Buchstaben genickt:
a)
You dreamer. Du glaubst an die Liebe (und/oder du willst keine Konflikte). So oder so: I see you, babycakes. Am liebsten wäre dir, alle Paare würden skandalfrei, farblich abgestimmt und munter zusammen durch ihr Promilife schlendern, weil das Leben rundherum war nun weiss Gott schon wackelig genug die letzen Monate. Irgendwann ist auch mal gut. Und du hast absellut Recht: Wir müssen an die Liebe und das Leben glauben. Sonst macht ja irgendwann gar nichts mehr Sinn. Und das wollen wir nicht. Es braucht Menschen wie dich auf der Welt und genau deswegen wirst du ein schönes 2026 haben! ♥️
b)
Gut, es mag sein, dass du dich vielleicht in einem schon fast besorgniserregenden Ausmass mit dem Leben anderer beschäftigst. Aber: Du weisst halt einfach Dinge. Die unnötigsten Details aus dem Leben anderer bleiben an dir haften wie tote Mücken an Windschutzscheiben. Und das könnte man auch als philanthropischen Zug verbuchen, Empathie gar. Du weisst nämlich nicht nur bei deinen Freunden, wer besser nicht mehr zusammen sein sollte, du weisst es halt auch bei deinen anderen Freunden hinter dem Bildschirm und in den Coiffeurheftli (mir brauchst du das nicht erklären. I AM YOUR FRIEND, TOO). Ich sage immer: Wissen ist Wissen. Manche können Pythagoras das mit den Vektoren und wir wissen, dass Bruno Mars eigentlich Peter Gene Hernandez heisst. Mit beiden Informationen kommt man irgendwie durchs Leben. Aber mit uns ist jeder Small Talk erträglicher. Cin cin! ♥️
c)
Log es isch so. Du musst lernen, auf dem Spielplatz zu spielen, der dir Spass macht, sonst wirst du nicht glücklich in diesem Leben. Auch nicht im 2026. Wenn dich Promis aufregen, lies nichts, wo im Titel etwas mit Promis steht. Dafür wurden Titel erfunden. Und das Gute an der Welt ist, dass er für jede und jeden einen passenden Spielplatz gibt, du musst nur deine Augen aufmachen. Und ich küsse derweil dein Herz. ♥️