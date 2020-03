Weil du das jetzt umso mehr brauchst: Diese 9 Serienhits erwarten dich im April

Leben

Am 24. März ist Disney Plus offiziell in der Schweiz gestartet. Für uns heisst das noch mehr Arbeit, für euch, noch mehr Dienste, die man abonnieren muss Auswahl. Nun gut, es ist, wie es ist. Schauen wir uns an, welche interessanten Serien uns im April durch die Corona-Quarantäne bringen.

Neue Serien

«Avenue 5»

Bild: HBO

In der Zukunft ist Weltraum-Tourismus eine ganz normale Sache. Ryan Clark ist Kapitän des neuen Kreuzfahrtraumschiffes Avenue 5. Als es an Bord zu einem Zwischenfall kommt, bei dem sogar Menschen sterben, muss er einen kühlen Kopf bewahren, um das Raumschiff sicher zurück zur Erde zu bringen. Dabei kommen ihm nicht nur inkompetente Mitarbeiter in die Quere, sondern auch der Inhaber des Raumschiffs: der extravagante, aber dümmliche Milliardär Herman Judd.

Genre: Satire, Science-Fiction

Episoden: 9 Folgen à 30 Minuten

Wann & Wo: ab 7. April auf Sky Show



«Run»

Bild: HBO

Eine Frau bekommt eine SMS, in der nur ein Wort steht: Run. Sie ist von ihrem ehemaligen Geliebten. Vor 17 Jahren haben sie und er einen Pakt geschlossen: Sollte jemals jemand von ihnen das Bedürfnis haben, dem Leben entkommen zu wollen, schicken sie dem jeweils anderen diese Textnachricht und verschwinden danach gemeinsam. Doch welches erschütternde Ereignis könnte eine solch tief greifende Lebensentscheidung auslösen?

Genre: Komödie, Romantik, Thriller

Episoden: 8 Folgen à 30 Minuten (Miniserie)

Wann & Wo: ab 13. April auf Sky Show



«Innocence Project – Gerechtigkeit für Justitia»

Bild: Netflix

Die Organisation Innocence Project hilft Personen, die durch Fehlurteile unschuldig hinter Gittern sitzen. Mithilfe ihres Netzwerks versuchen sie Prozesse neu aufzurollen und einen Freispruch zu erwirken. Die Serie beleuchtet acht Fälle und porträtiert die Personen, um die es sich dabei dreht.

Genre: Dokumentation

Episoden: 9 Folgen à 60 Minuten

Wann & Wo: ab 15. April auf Netflix

Aktuell ist noch kein Trailer verfügbar.

«Hyena»

Bild: Netflix

Yoon Hee-Jae und Jung Geum-Ja sind Anwälte, die nur für das obere ein Prozent der Gesellschaft arbeiten. Jung Gaum-Ja sind dabei auch gesetzeswidrige Dinge recht, um zu gewinnen. Ihr geht es alleine darum, Geld und Ruhm zu erlangen. Yoon-Hee-Jae wiederum ist ein Eliteanwalt, der sich auf sein juristisches Können verlässt. Er ist von seinen Fähigkeiten überzeugt und besitzt einen brillanten Verstand, der sich allerdings hauptsächlich um sein Ego dreht. Seine Spezialität ist es, die Gesetze so auszulegen, dass sie den Bedürfnissen seiner Mandanten entsprechen.

Genre: Drama, Romantik

Episoden: 16 Folgen à 60 Minuten

Wann & Wo: ab 18. April auf Netflix

«Zoey's Extraordinary Playlist»

Bild: NBC

Zoey ist eine geniale Programmiererin. Obwohl sie äusserst intelligent ist, fällt es ihr schwer, soziale Kontakte zu knüpfen und sich im Alltag durchzusetzen. Nach einem seltsamen Vorfall hört und sieht Zoey plötzlich die tiefsten Sehnsüchte und Gefühle ihrer Mitmenschen in ihrem Kopf – in Form von Musicaldarbietungen.

Genre: Comedy, Drama, Musical

Episoden: 12 Folgen à 45 Minuten

Wann & Wo: ab 19. April auf Sky Show

Neue Staffeln

«Haus des Geldes» – Staffel 4

Bild: Netflix

Inhaltsangabe zur ersten Staffel:

Ein mysteriöser Mann, der sich nur «der Professor» nennt, plant den wohl spektakulärsten Coup in Spaniens Geschichte. Er will die Banknotendruckerei infiltrieren, um heimlich mehr Noten zu drucken, ohne dass es jemand merkt. 2,4 Milliarden will er so ergaunern. Dafür besorgt er sich acht Spezialisten, die ihn unterstützen sollen. Doch selbst mit diesen Profis ist das Unterfangen alles andere als einfach, denn der Druckvorgang wird penibel überwacht – schon die kleinste Abweichung beim Druckvolumen löst einen Alarm aus.

Genre: Krimi, Thriller, Action

Episoden: 38 Folgen à 41-57 Minuten (inkl. Staffel 4)

Wann & Wo: ab 3. April auf Netflix

«Das Boot» – Staffel 2

Bild: Sky show

Inhaltsangabe zur ersten Staffel:

Herbst im Jahr 1942: Der Zweite Weltkrieg tobt in ganz Europa. Der junge Kapitän Klaus Hoffmann und seine 40-köpfige Crew stechen mit dem neuen U-Boot 612 für eine Mission in See. Die engen Platzverhältnisse an Bord zehren schon bald an den psychischen und physischen Kräften der Crew, die auch bald die Fähigkeiten ihres Kommandanten infrage stellt. Währenddessen gerät an Land die Übersetzerin Simone Strasser zwischen die Fronten der Deutschen und der Résistance.

Genre: Drama, Krieg

Episoden: 16 Folgen à 60 Minuten (inkl. Staffel 2)

Wann & Wo: ab 24. April auf Sky Show

Trailer Staffel 2: Video: YouTube/Moviepilot Trailer

«After Life» – Staffel 2

Bild: Netflix

Inhaltsangabe zur ersten Staffel:

Tony hat ein wunderbares Leben, das in sich zusammenstürzt, als seine Frau an Krebs stirbt. Dem Suizid nahe, beschliesst Tony sein Leben umzukrempeln. Fortan geht er gleichgültig durch den Alltag und sagt was und wie er es will. Nur seine Freunde stehen ihm bei seinem Plan im Weg, denn diese versuchen mit allen Mitteln, den einst freundlichen Mann davor zu bewahren, jemand zu sein, dem alles egal ist.

Genre: Comedy, Drama

Episoden: 12 Folgen à 30 Minuten (inkl. Staffel 2)

Wann & Wo: ab 24. April auf Netflix

Es gibt aktuell noch keinen Trailer zur zweiten Staffel.

«The Last Kingdom» – Staffel 4

Bild: BBC America

Inhaltsangabe zur ersten Staffel:

Ende des 9. Jahrhunderts besteht England aus einem Flickenteppich aus sich bekriegenden Königreichen. Gleichzeitig erobern die Wikinger nach und nach ganz England. Uhtred wurde als kleines Kind von den Wikingern entführt und ist bei ihnen gross geworden. Plötzlich steht er vor einer verheerenden Entscheidung: Kämpft er für die Wikinger, oder kehrt er zurück zu seinen Wurzeln?

Genre: Action, Drama, Geschichte

Episoden: 36 Folgen à 60 Minuten (inkl. Staffel 4)

Wann & Wo: ab 26. April auf Netflix

Bisher gibt es erst diesen Teaser: Video: YouTube/Studio Screening

