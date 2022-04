Die ersten Bilder des Coachella-Festivals 2022

Nach zwei Jahren Pause findet das Festival mitten in der Wüste Kaliforniens wieder statt. Wer auf der Bühne des ersten der beiden Festival-Wochenenden stand – und wer daneben.

Anna Böhler

Die Wüste wurde am Wochenende wieder von Menschen mit Fransen, Spitzen, Hippie-Hüten und Boots überrannt.

Bild: keystone

Bild: keystone

Das berühmte Musikfestival der USA verbindet nach einer coronabedingten Zwangspause wieder Musik, Mode und Hippie-Feeling. Das Festival ist am Freitag mit den Headlinern Billie Eilish, Harry Styles und The Weeknd eingeläutet worden. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit rund 100'000 Besuchern. Die ersten Bilder aus der Wüste:

Die Festivalbesuchenden

Influencerin in Netzstrümpfen und Fransenkleid.

Der Make-Up Artist James Charles dokumentiert seinen Besuch am Festival auf Instagram.

Das wohl beliebteste Sujet des Partyvolks: das Riesenrad.

Noch mehr Riesenrad-Action.

Typisch für das Coachella sind viel Haut und noch mehr Glitzer.

Bilder der Promis

Das Topmodel Alessandra Ambrosio ist dem Openair entsprechend bunt gekleidet.

Ihr Modelgspöndli Kendall Jenner war mit Hailey und Justin Bieber unterwegs.

Schauspielerin Vanessa Hudgens im gelben Hippie-Kleidchen.

Auch Paris Hilton liess sich Extravaganz und Kunst in der Wüste nicht entgehen.

Das Model Wisdom Kaye kreuzte ganz in Pastell auf.

Bilder der Künstler

Bild: Keystone-SDA

Doja Cat stand am ersten Tag des Coachellas auf der Bühne. Für den Song Juicy kam Rapper Tyga noch dazu.

Bild: Keystone-SDA

Billie Eilish war mit ihren bloss 20 Jahren der jüngste Headliner, den das Coachella jemals hatte.

Bild: Keystone-SDA

Daniel Caesar beglückte das Publikum mit sanften Gitarrenklängen.

Auch Big Sean überzeugte mit seinem Auftritt.

Bild: Keystone-SDA

Als erste brasilianische Solo-Künstlerin landete die Musikerin Anitta einen Volltreffer – ihre Performance zusammen mit Weltstar Snoop Dogg und Rapperin Saweetie wurde im Netz zahlreich gelobt.

Bild: Keystone-SDA

The Weeknd sprang ein für Kanye West, der seinen Auftritt kurzfristig absagen musste und holte «Swedish House Mafia» auf die Bühne. Der Sänger coverte einige Songs seiner Kollegen, unter anderem Kanye West selbst und Drake.

Was sonst noch für Gesprächsstoff sorgte

The Weeknd sorgte mit seinem Auftritt noch anderweitig für Aufsehen: Als Outro seines Songs «Save your Tears» liess er eine Voicemail laufen, die mutmasslich von seiner Ex-Freundin Bella Hadid stammt. «Hey, ich bin's. Ich weiss, es ist lange her, aber ich dachte gerade an dich und mir tut alles leid. Ich vermisse dich.» Das Internet dreht deshalb gerade durch.