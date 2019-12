Leben

Populärkultur

«Kevin – Allein zu Haus»-Darsteller heute: Das wurde aus den Schauspielern



bild: 20th century fox

Weil du es wissen willst: So sehen die «Kevin – Allein zu Haus»-Darsteller heute aus

Unser sehnlichster Weihnachtswunsch ist in Erfüllung gegangen: Macaulay Culkin spielt noch einmal den Kevin. Diesmal allerdings keinen Achtjährigen, der an Weihnachten von der ganzen Familie McCallister alleine gelassen wurde, sondern den deprimierten Kevin von 2015. Das Video dazu kommt weiter unten. Gedulde dich.

Erst würden wir doch gerne wissen, was aus den anderen Darstellern geworden ist.

Zum Beispiel aus diesem Typen hier:

Buzz McCallister

gespielt von Devin Ratray Bild: 20th Century Fox

Kevins fieser Bruder Buzz sieht im richtigen Leben genau so aus, wie du ihn dir als Erwachsener vorgestellt hast. Seine letzte grössere Rolle war im Film «Nebraska» im Jahr 2013. Ansonsten bespielt er gerne seinen Instagram-Account. Ein paar Auszüge gefällig?

Kate McCallister

gespielt von Catherine O'Hara bild: 20th century fox

Das folgende Bild von Catherine O'Hara stammt von der diesjährigen Oscar-Party. Will heissen: Die 61-Jährige hat sich seit ihrer Rolle als Kevins Mutter noch nicht ganz von Hollywood verabschiedet, in grossen Kinostreifen ist sie aber nur selten zu sehen. Meist ist sie in amerikanischen Fernsehfilmen zu sehen.

Bild: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Harry

gespielt von Joe Pesci bild: 20th century fox

«Harry» ist heute schon 72 Jahre alt, und er hat in seinem Leben einiges geleistet. In den Neunzigern gewann er einen Oscar für seine Darstellung in «Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia», danach spielte er in den «Kevin»-Filmen mit, und zwischendurch hat er als Sänger ein paar Alben aufgenommen. Ach ja: Und während eines gemeinsamen Urlaubes brach er Regisseur Martin Scorsese die Nase. Wie er heute aussieht? Ungefähr so:

Bild: Danny Moloshok/AP/KEYSTONE

Marv

gespielt von Daniel Stern bild: 20th century fox

Die Rollen von Daniel Stern waren nie gross, aber er ist bis heute immer wieder in Kinofilmen oder bekannten Fernsehserien zu sehen. Ausserdem leiht er seine Stimme Animations-Projekten wie «Hey Arnold!» oder «Family Guy». Privat ist der 58-Jährige seit 1980 verheiratet – mit der gleichen Frau.

Bild: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kevin McCallister

gespielt von Macaulay Culkin bild: 20th century fox

Entgegen aller Gerüchte, die durch die Google-Bildersuche entstehen können, ist Macaulay Culkin nicht tot.

Er kann nicht abstreiten, dass er einen engen Bezug zu Drogen hat – aber immerhin spielt er wieder. Und das nicht nur in seiner Band The Pizza Underground, sondern auch vor der Kamera.

Für eine neue Webserie ist der Schauspieler jetzt 25 Jahre später erneut in seine Paraderolle geschlüpft. Nur wird Kevin nicht von seiner Familie allein gelassen, sondern ist Taxifahrer und ...

Seht selbst:

Passend dazu: So sehen die Kinderstars von damals heute aus

Abonniere unseren Newsletter