Neue «Harry Potter»-Serie: Fans meckern über die Musik

Es gibt immer mehr Informationen zur neuen «Harry Potter»-Serie. Nun wurden die Fans mit dem ersten offiziellen Teaser überrascht, der einen Eindruck vermittelt, wie die berühmte Fantasy-Geschichte neu erzählt wird. Doch Kritik bleibt nicht aus.

Imke Gerriets / watson.de

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15 Jahre ist es bereits her, dass die berühmte «Harry Potter»-Filmreihe zu einem Ende kam. Stars wie Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson wurden dadurch zu Weltstars. Dass die Geschichte rund um die Titelfigur als Serie neu erzählt wird, war eine besonders grosse Überraschung.

Die kommende HBO-Produktion basiert wie die Filme auf den Büchern von J. K. Rowling. Jeder Band soll jetzt in einer eigenen Staffel umgesetzt werden. Nun präsentierte HBO den ersten Teaser. Auch der Starttermin ist bekannt.

«Harry Potter»-Serie bekommt einen neuen Look

Im Rahmen eines Launch-Events von HBO Max in Grossbritannien und Irland gab es jetzt den Teaser zur «Harry Potter»-Serie zu sehen. In einer Mitteilung von HBO wird zudem angegeben, dass die erste Staffel acht Folgen umfasst und den Titel «Harry Potter und der Stein der Weisen» trägt – wie der erste Band von J. K. Rowling.

An Weihnachten 2026 geht die Serie auf HBO an den Start. In dem Teaser werden bereits die Hauptfiguren vorgestellt.

Zu sehen sind Harry Potter (Dominic McLaughlin), Hermine Granger (Arabella Stanton), Ron Weasley (Alastair Stout), Albus Dumbledore (John Lithgow), Severus Snape (Paapa Essiedu) und Minerva McGonagall (Janet McTeer). Auch die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei ist ein Bestandteil, wobei sich Harry einem gefährlichen Feind stellen muss.

Auf Social Media gibt es zahlreiche Reaktionen zu dem Teaser. Dabei rückt insbesondere die musikalische Untermalung in den Fokus. Oscar-Preisträger und Star-Komponist Hans Zimmer ist genau dafür zuständig und liefert den Soundtrack für die «Harry Potter»-Serie.

Neue «Harry Potter»-Musik gerät in die Kritik

Zuvor gab HBO bereits bekannt, dass Zimmer von Musikern des von ihm mitbegründeten Komponistenkollektivs Bleeding Fingers Music unterstützt wird. Die Aufgabe ist es, den Zauber der Harry-Potter-Welt dem Publikum ein wenig näherzubringen.

Genau dazu gibt es jetzt die ersten kritischen Stimmen. So schreibt jemand in einem Beitrag auf Reddit: »Ich kann mit dem Reboot, der Neubesetzung und wahrscheinlich auch mit allen alternativen Interpretationen leben. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass sich alles ohne John Williams' Musik trotzdem falsch anfühlen wird."

John Williams komponierte einst die Filmmusik zu den ersten drei Filmen der «Harry Potter»-Reihe. Sein berühmtestes Werk daraus ist «Hedwig's Theme», das weltweit bekannt wurde. Genau dieser Teil wird bereits jetzt von Fans schmerzlich vermisst.

Ein anderer User meint sogar: «Die Musik in diesem Trailer war so schlecht, dass ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren konnte». Überdies wird betont, dass dadurch der «Harry Potter»-Vibe verloren geht.

Auf Youtube heisst es derweil unter dem Video: «Es kann nicht besser als das Original werden.» Jemand anderes meint: «Potenzial ist da, hoffentlich halten sie sich diesmal stärker an die Bücher. In Form einer Serie sollte das ja durchaus möglich sein.»

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