Frage von UserIn Caedwynn:

«Meine Mutter lebt bei mir. Wie soll ich das handhaben? Seit der Scheidung von meinem Vater 2009 ist sie in die Schweiz gezogen. Sie hat probiert (eher schlecht als recht...) Arbeit zu finden, aber ist ansonsten zu 100 Prozent von mir abhängig. Keine Hobbys, keine Freunde, nicht mal Saufkumpanen hat sie. Dafür hängt sie wie eine Klette an mir.



Wenn ich in den Ausgang will mit Freunden, kommt sie mit... Urlaube etc. erwartet sie, dass ich mit ihr verbringe. Es war noch OK als ich Single war. Nun habe ich einen Lebenspartner und ein Baby zusammen. Leider funkt sie auch permanent mit ihrer Meinung in unser Leben, unsere Beziehung und unsere Erziehung rein.



Jetzt kann jeder brüllen, «ihr sollt getrennt leben». Schön und gut, aber ich habe nicht im Lotto gewonnen und bin momentan alleinige Ernährerin meiner Familie. Irgendwelche Ideen, wie ich sie handhaben soll beziehungsweise was mit ihr tun soll?»