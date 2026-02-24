bedeckt13°
DE | FR
burger
Leben
Unternehmen

Ikea: In London soll ein Decathlon Filiale in das Einrichtungshaus kommen

Ikea holt Decathlon in Filiale in London

24.02.2026, 12:5424.02.2026, 12:54

Der Möbelriese Ikea integriert erstmals eine Filiale der Sportartikelkette Decathlon in ein eigenes Einrichtungshaus. Der Shop-in-Shop solle im Frühjahr im Ikea-Markt im Londoner Vorort Croydon eröffnen, wie die Ikea-Holding Ingka Group am Dienstag mitteilte.

Une vue du nouveau magasin Ikea, le premier en Valais le mercredi 10 avril 2024 a Riddes. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Mit der Öffnung für Drittanbieter will Ikea das Einkaufserlebnis verbessern.Bild: keystone

Der rund 1200 Quadratmeter grosse Decathlon-Bereich entstehe innerhalb eines 25'000 Quadratmeter grossen Ikea-Hauses und erhalte einen eigenen Eingang. Es handle sich um die erste Kooperation dieser Art zwischen den beiden internationalen Ketten und zugleich um das erste Mal, dass der grösste Ikea-Franchisenehmer eine andere globale Marke in ein klassisches Einrichtungshaus integriere, erklärte Ingka-Manager Javier Quinones.

Mit der Öffnung für Drittanbieter wolle Ikea das Einkaufserlebnis verbessern und Kunden ermöglichen, Produkte für ihren Lebensstil an einem Ort zu finden. Die Besucherzahlen der Ikea-Märkte seien im Geschäftsjahr 2025 um 1,3 Prozent gestiegen. Partner würden gezielt ausgewählt, um das Ikea-Angebot mit qualitativ guten und erschwinglichen Produkten für eine breite Kundschaft zu ergänzen.

Ikea arbeite bereits in Schweden mit dem Elektronikhändler Kjell & Company in kleinerem Umfang zusammen. Die Ingka Group wolle zunächst die Kundenreaktionen, Besuchertrends und Verkaufszahlen des Pilotprojekts in Croydon auswerten, bevor über eine mögliche Ausweitung entschieden werde. (sda/awp/afp)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sah IKEA-Werbung aus, bevor sie cool sein wollte ...
1 / 15
So sah IKEA-Werbung aus, bevor sie cool sein wollte ...
IKEA Katalog 1970
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wut, Verzweiflung und «Dance Break» – Schritte des Möbelzusammenbauens
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Keiner wills gewesen sein – die dunkle Seite von «America's Next Topmodel»
Bevor Heidi Klum nach ihren «Määädchen» rief, erfand Tyra Banks «America’s Next Topmodel». Nun werden in einer Netflix-Doku die grauenhaften Kontroversen beleuchtet. Klartext sprechen aber nur die ehemaligen Kandidatinnen – und brechen teilweise auch noch über 20 Jahre später in Tränen aus. Aus gutem Grund.
«Ich habe bisher nicht viel gesagt. Aber jetzt ist es an der Zeit», meint Tyra Banks in der Netflix-Doku «Reality Check: Inside America’s Next Topmodel». In drei Folgen sagt sie aber vor allem eines: Sie war nicht schuld.
Zur Story