Ikea holt Decathlon in Filiale in London

Der Möbelriese Ikea integriert erstmals eine Filiale der Sportartikelkette Decathlon in ein eigenes Einrichtungshaus. Der Shop-in-Shop solle im Frühjahr im Ikea-Markt im Londoner Vorort Croydon eröffnen, wie die Ikea-Holding Ingka Group am Dienstag mitteilte.

Mit der Öffnung für Drittanbieter will Ikea das Einkaufserlebnis verbessern. Bild: keystone

Der rund 1200 Quadratmeter grosse Decathlon-Bereich entstehe innerhalb eines 25'000 Quadratmeter grossen Ikea-Hauses und erhalte einen eigenen Eingang. Es handle sich um die erste Kooperation dieser Art zwischen den beiden internationalen Ketten und zugleich um das erste Mal, dass der grösste Ikea-Franchisenehmer eine andere globale Marke in ein klassisches Einrichtungshaus integriere, erklärte Ingka-Manager Javier Quinones.

Mit der Öffnung für Drittanbieter wolle Ikea das Einkaufserlebnis verbessern und Kunden ermöglichen, Produkte für ihren Lebensstil an einem Ort zu finden. Die Besucherzahlen der Ikea-Märkte seien im Geschäftsjahr 2025 um 1,3 Prozent gestiegen. Partner würden gezielt ausgewählt, um das Ikea-Angebot mit qualitativ guten und erschwinglichen Produkten für eine breite Kundschaft zu ergänzen.

Ikea arbeite bereits in Schweden mit dem Elektronikhändler Kjell & Company in kleinerem Umfang zusammen. Die Ingka Group wolle zunächst die Kundenreaktionen, Besuchertrends und Verkaufszahlen des Pilotprojekts in Croydon auswerten, bevor über eine mögliche Ausweitung entschieden werde. (sda/awp/afp)