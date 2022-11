bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich frage mich ernsthaft, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe»

Frage von Frieda Flieder:

Hallo zusammen,

ich bin seit über 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Das letzte Jahr über haben wir uns irgendwie etwas verloren, ich fühle mich weniger wertgeschätzt als Person und ich bin genervt, wenn er mit mir schlafen möchte, obwohl offensichtlich grad Nähe fehlt.

Er sagt immer, dass er sich komplett sicher mit mir ist und ich für ihn die Eine bin. Dennoch sucht er das Gespräch zu mir nicht und blockt meine Versuche fast schon ab à la «ich bin eben so», oder «vielleicht bin ich dann nicht der Richtige für dich».

Nun habe ich vor etwa einem Jahr mehr Zeit mit einem Studienkollegen begonnen zu verbringen, der zufällig in die gleiche Stadt gezogen ist wie ich. Vor zwei Monaten eröffnete mir dieser, dass er es liebt, mit mir Zeit zu verbringen und dass er aber keinen Pflock zwischen meinen Freund und mich rammen möchte.

Wir haben dann erst weniger Zeit verbracht, allerdings hat uns das beiden nicht gutgetan und dann wurde der Kontakt wieder intensiver. Gestern ist er in eine andere Stadt gezogen und zum Abschied haben wir beide sehr geweint und uns anschliessend kurz geküsst. Danach haben wir sofort den Kontakt abgebrochen, da ich weiss, dass ich die Beziehung zu meinem Freund noch nicht loslassen kann und der Studienkollege weiss das auch und möchte sich und mir Raum geben bzw. Abstand gewinnen.

Ich habe meinem Freund direkt am Abend danach von dem Kuss und Kontaktabbruch erzählt (Reaktion zurecht Wut, Trauer, Schock etc.), weiss aber nicht, wie es nun weitergehen soll und wie ich so paradox fühlen kann? Den einen küssen, aber deutlich die Zukunft mit dem anderen sehen, wie kann das gehen?

Ich frage mich ernsthaft, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Meine Gefühle sind so wirr und ich schäme mich in Grund und Boden. Vielleicht fallen euch dazu ein paar weise Worte ein.

Ich danke euch und viele Grüsse,

Frieda

