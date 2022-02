«Bin seit 15 Jahren in eine asexuelle Frau verliebt – was soll ich tun?»

bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Bin seit 15 Jahren in eine asexuelle Frau verliebt – sie aber nicht in mich»

Frage von «ScottP»:

Liebe Schwarmintelligenz. Ich brauche eure Hilfe. Ich bin Mitte 30 und seit ich 20 bin in die gleiche Frau, nennen wir sie Lara, verliebt. Wir hatten auch mehrmals Phasen, in denen wir auf eine Art zusammen waren, jedoch nie richtig und offiziell. Das Schwierige ist, sie ist asexuell, ich gar nicht. Damit könnte ich sogar leben, weil ich sie so toll finde. Sie ist aber generell nicht an Beziehungen und Ähnlichem interessiert, also nicht nur mit mir. Das hat sie mir auch schon von Anfang an klar gesagt.

Ich muss dazu sagen, dass ich immer wieder den Kontakt suche, sie lässt sich zwar manchmal darauf ein, weil sie mich als Freund mag, wie sie sagt, und gerne mit mir Dinge unternimmt, lässt mich aber versichern, dass ich mir nicht wieder mehr erhoffen würde. Was ich dann versichere, und auch wirklich probiere ... aber eben. Das doofe Herz.

Wenn sie merkt, dass ich es nicht schaffe, bricht sie wieder den Kontakt ab. Sie möchte nicht, dass ich unglücklich bin und wünscht mir eine Partnerin, die die gleichen Bedürfnisse wie ich hat.

Ich hatte schon verschiedenste andere Beziehungen mit tollen Frauen. Wenn ich mit ihnen schöne Momente erlebte, wünschte ich mir aber immer nur, dass Lara jetzt da wäre. Und musste die Beziehungen früher oder später beenden. Das Schlimmste am Ganzen ist, dass ich nicht einmal weiss, was ich an ihr finde. Sie gefällt mir zwar, ist aber eigentlich optisch gar nicht so mein Typ. Auch ihr Charakter ist sehr speziell. Aber halt trotzdem sehr witzig, grossherzig und sie hat einfach diese anziehende Ausstrahlung, obwohl sie wirklich alles tut, um nicht sexy zu sein. Mir ist völlig klar, dass das nie ein Happy End geben wird, aber sie geht mir einfach nicht aus dem Kopf.

Wenn ich keinen Kontakt mit ihr habe, habe ich das Gefühl, dass ich nie wieder glücklich werden kann. Nach längerer Funkstille, wieder einmal, habe ich wieder eine eigentlich tolle Frau kennengelernt, aber nun fängt es schon wieder an. Ich wünschte, Lara wäre da. Es ist zum Davonlaufen. Ich war auch schon in psychologischer Behandlung deswegen. Gebracht hat es nichts.

Ist sie vielleicht nur so interessant für mich, weil ich sie nicht haben kann? Aber das würde doch irgendwann aufhören. Was soll ich tun?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

Bilder von älteren Menschen, die einfach nur süss sind 1 / 15 Bilder von älteren Menschen, die einfach nur süss sind