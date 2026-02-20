«Der beste Podcast aktuell ist ‹RONZHEIMER›. Namensgeber ist der deutsche Journalist und Kriegsreporter Paul Ronzheimer, der mit seinem Podcast jeden Tag eine aktuelle Analyse oder ein Interview zum politischen Weltgeschehen liefert. Ronzheimer ist ein Ausnahmejournalist. Er berichtet nicht aus sicherer Distanz, sondern von dort, wo sich Geschichte gerade entscheidet: an der ukrainischen Front, in Israel, in Alaska oder in den USA. Er geht dahin, wo es brennt, wo Konflikte eskalieren und sich Machtverschiebungen abzeichnen. Als Hörerin fragt man sich unweigerlich, ob er überhaupt einmal schläft.»

Seline Meier