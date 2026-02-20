bedeckt
11 interessante Podcast-Tipps aus der Redaktion

Lust auf einen neuen Podcast? 11 Tipps aus der watson-Redaktion

20.02.2026, 11:0120.02.2026, 11:01

Ob informativ, unterhaltsam oder einfach entspannend – bei Podcasts findet jeder seine Nische. Damit du immer genügend Hörstoff hast, kommen hier elf Empfehlungen aus unserer Redaktion, bei denen du unbedingt mal reinhören solltest.

«Was bisher geschah»

«Dieser Podcast sticht besonders hervor, weil Ereignisse in der Vergangenheit mit der heutigen Situation verknüpft werden, zum Beispiel wie die Opiumkriege das europäische Verhältnis zu China weiterhin beeinflussen. Super spannend, kann ich nur empfehlen!»
Leo Helfenberger

«Baywatch Berlin»

«Mein Lieblingspodcast ist ‹Baywatch Berlin›, weil die drei (Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt und Jakob Lundt) es immer schaffen, Geschichten aus dem Alltag auf unglaublich witzige Art zu erzählen.»
Helen Kleinschmidt

«Geschichten aus der Geschichte»

«Darin erzählen die beiden Historiker Richard Hemmer und Daniel Messner jeweils in jeder Episode eine bestimmte Anekdote aus der Vergangenheit. Sparta? Zweiter Weltkrieg? Die Geschichte der Sonnenbrille? In diesem Podcast hat es für jeden etwas dabei. Aber nicht nur inhaltlich ist der Podcast grandios, auch die beiden Erzähler überzeugen mit ihrem Wissen und ihrer humorvollen und ruhigen Art. Eignet sich auch sehr gut, um am Abend friedlich einzuschlafen.»
Olivier Meier
«Mich hat das Fach Geschichte während meiner Schulzeit nie gross interessiert. Doch seitdem ich ‹Geschichten aus der Geschichte› höre, bin ich wohl zu einem der grössten History-Fans geworden.»
Nils Rechberger

«Uf de Zunge»

«Podcasts waren lange nicht mein Ding, doch in meinem Umfeld gibt es ein wirklich tolles Projekt. ‹Uf de Zunge›, der queere Schweizer Laberpodcast von Aya Balbaaki und Danio Elefante. Zwei Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen und so offen und tabulos über ihr Leben sprechen, dass man manchmal kurz pausieren möchte – weil es sich anfühlt, als würde man ein viel zu privates Gespräch im Tram belauschen.»
Kilian Marti

«Red Handed»

«Hannah und Suruthi machen seit über sechs Jahren True Crime, mit viel Humor, klarer Haltung und einer super Dynamik. Man muss das Genre mögen, aber ihre Art ist einfach besonders: direkt, ungefiltert und überraschend witzig, trotz der makabren Themen. Die Fälle sind top-recherchiert, international und abwechslungsreich.»
Nicole Christen

«Der Rest ist Geschichte»

Erscheint wöchentlich und nähert sich immer einem historischen Thema, ohne dabei aber den Bezug zur Gegenwart zu verlieren. Letzte Woche ging es zum Beispiel um Grönland und die Arktis, davor um die Frage, warum aus dem Iran die Diktatur geworden ist, die er heute ist. Spannende und kompetente Gesprächspartner:innen treffen auf informierte und erzählerisch begnadete Journalist:innen. Ich bin Fan!»
Reto Heimann

«RONZHEIMER.»

«Der beste Podcast aktuell ist ‹RONZHEIMER›. Namensgeber ist der deutsche Journalist und Kriegsreporter Paul Ronzheimer, der mit seinem Podcast jeden Tag eine aktuelle Analyse oder ein Interview zum politischen Weltgeschehen liefert. Ronzheimer ist ein Ausnahmejournalist. Er berichtet nicht aus sicherer Distanz, sondern von dort, wo sich Geschichte gerade entscheidet: an der ukrainischen Front, in Israel, in Alaska oder in den USA. Er geht dahin, wo es brennt, wo Konflikte eskalieren und sich Machtverschiebungen abzeichnen. Als Hörerin fragt man sich unweigerlich, ob er überhaupt einmal schläft.»
Seline Meier

«Seid ihr Brüder?»

«Süsser Laber-Podcast von einem schwulen Pärli, der auch immer wieder wichtige und gesellschaftlich relevante Themen anspricht. Disclaimer: Ich kenn die beiden, darum bin ich vielleicht ein bisschen voreingenommen.
Amber Vetter

«Einschlafen mit Wikipedia»

Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Wikipedia-Einträge vorzulesen, um Menschen zu helfen, einzuschlafen, verdient eine Medaille. Wenn mir abends wieder einmal zu viele Gedanken durch den Kopf schwirren, stelle ich diesen Podcast an und versinke in Wikipedia-Einträgen über Tauben, Toastbrot oder Einmachgläser.
Corina Mühle

«Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext»

«Die Schweizer NGO setzt sich bekanntlich für globale Gerechtigkeit und gegen fragwürdige Praktiken von in der Schweiz ansässigen Konzernen ein. In den Sendungen werden unabhängige Fachleute zu aktuellen Problemen befragt, die uns alle betreffen. Das passiert unaufgeregt, sachlich und höchst informativ. Und man fühlt sich trotz der ernsten Themen immer auch gut unterhalten.»
Daniel Schurter

«Hotel Matze»

«Lange und tiefgründige Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten aus jeglichen Bereichen.»
Flavia Kälin
Jetzt bist du dran! Schreibe uns deinen Lieblingspodcast in die Kommentare!

(cmu)

21 spannende True-Crime-Dokus, die du auf Netflix findest
1 / 23
21 spannende True-Crime-Dokus, die du auf Netflix findest
«The Innocence Files»In jeder Folge versuchen Personen vom Innocence Project, Häftlingen, die zu Unrecht verurteilt worden sind, zu helfen, ihr Urteil anzufechten und ihre Unschuld zu beweisen.
quelle: netflix
