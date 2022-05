bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Mich nervt es unfassbar, wie laut er schmatzt! Un-fass-bar!!!»

Frage von Oppolopo:

Hallo Leute

Mein Freund ist eigentlich gut erzogen. Ausser bei einer Sache und das ist beim Essen. Ich habe es ihm schon tausend Mal gesagt, aber es wird einfach nicht besser. Eher schlimmer sogar. Mich nervt es unfassbar, wie laut er schmatzt. Er schmatzt soooo laut. Un-fass-bar!!! Am Anfang, als ich noch in der rosaroten Verliebtheitsphase war, hab' ich das irgendwie noch besser ignorieren können. Aber mittlerweile habe ich schon halbe Gewaltphantasien, wenn wir gemeinsam essen.

Er sagt selbst, dass es ihm nicht auffalle. Wobei ich das fast nicht glauben kann.

Kennt ihr jemanden, der schmatzt und jetzt nicht mehr? Wie kann man das Problem lösen? Muss man da in Therapie? Google hilft da irgendwie nicht wirklich weiter.

Aktuell sieht es einfach so aus, dass wir nicht mehr zusammen essen. Aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!