Alertswiss warnt: Leitungswasser in einigen Berner und Solothurner Gemeinden verunreinigt

In den Gemeinden Herzogenbuchsee BE (ohne Ortsteil Oberönz), Seeberg BE, Grasswil BE, Hermiswil BE, Riedtwil BE, Steinhof SO, Hellsau BE, Höchstetten BE und Willadingen BE haben die Behörden eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt. Das Trinkwasser soll nur abgekocht zum Trinken oder zum Kochen verwendet werden, heisst es auf Alertswiss.

Mehr folgt in Kürze ...