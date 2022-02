bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich komme mit der Sex-Vergangenheit meiner Freundin nicht klar ...»

Frage von «Baltasar»:

Ich und meine Freundin (beide 26) haben uns auf einer Dating-App kennengelernt. Wir führen seit mehr als einem Jahr eine tolle Beziehung und haben super Sex. Sie ist das totale Mauerblümchen und spielt das auch immer, dass sie unerfahren sei und so weiter.

In diesem Jahr Beziehung erzählte sie mir immer nur Schritt für Schritt, dass sie bis eine Woche vor unsere Beziehung eine Sex-Beziehung mit einem 35-Jährigen hatte. Innerhalb von 2 Monaten hat sie so ziemlich alles mit sich machen lassen, was man auch in einem Porno sieht. Sie probierte BDSM, lies sich fesseln und auspeitschen, Analsex, ins Gesicht spritzen und sogar Befehle wie «schluck es herunter» erteilen lassen. Dann erzählte sie noch, dass sie sich wortwörtlich immer meine Schl***e von ihm nennen liess.

Für mich brach eine Welt zusammen. Ich wusste irgendwie nicht mehr, wer sie wirklich war. Was mich extrem stört, ist, dass sie nur alles immer so teilweise erzählt hat und erst als es mal zu einem Streit kam, hat sie mir dann alles erzählt. Sie sagte, sie wollte mir das schonend erzählen.

Ich komme mittlerweile einfach nicht mehr damit klar. Es holt mich jeden Tag ein und vermiest mir meinen Alltag. Ich quäle mich aber so durch, weil ich denke, dass ich nie mehr eine passendere und bessere Freundin finden werde. Ich weiss nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren und immer, wenn ich alleine bin, dann hört mein Kopf nicht auf mit komischen Gedanken.

Wir haben schon oft darüber geredet, dass es für mich ein riesengrosses Problem ist. Wir versuchen einfach, die ganze Geschichte zu vergessen und damit klarzukommen.

Ich weiss aber nicht mehr, ob ich das wirklich schaffe. Manchmal geht's, manchmal überhaupt nicht.

Was soll ich machen?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

17 Serien, die du besser ohne deine Eltern schaust 1 / 19 17 Serien, die du besser ohne deine Eltern schaust quelle: hbo