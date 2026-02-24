bedeckt11°
DE | FR
burger
Leben
Digital

Social Media: Studie zeigt wie Instagram die Lust auf Alkohol ankurbelt

Wie Instagram und Co. die Lust auf Alkohol ankurbeln

Reichweitenstarke Social-Media-Plattformen und Influencer entpuppen sich als gesundheitliche Bedrohung für junge Leute.
24.02.2026, 08:1824.02.2026, 10:58

Junge Erwachsene entwickeln deutlich häufiger Lust auf Alkohol, wenn sie Influencer auf Social-Media-Plattformen beim Trinken sehen. Das geht aus einer US-Studie von Forschenden der Rutgers School of Public Health und der Harvard University hervor.

epa12674741 Social media applications displayed on a mobile phone alongside the Instagram logo displayed on a laptop screen in Liverpool, Britain, 23 January 2026. A proposal to ban under-16s from acc ...
Besonders stark war der Effekt bei Personen, die die Influencer als vertrauenswürdig einschätzten. (Symbolbild)Bild: keystone

In der Studie berichteten Teilnehmende nach dem Anschauen entsprechender Beiträge 73 Prozent häufiger von erhöhter Lust auf Alkohol als Personen, die vergleichbare Videos ohne Alkoholbezug sahen. Die Untersuchung wurde im Fachjournal «JAMA Pediatrics» veröffentlicht.

Für das US-Experiment wurden 2000 junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren zufällig zwei Gruppen zugeteilt. Beide sahen jeweils 20 kurze Instagram-Beiträge von sogenannten Lifestyle-Influencern. Während eine Gruppe Szenen von Alkoholkonsum oder alkoholbezogene Bildern zu sehen bekam, enthielt der Feed der Vergleichsgruppe ähnliche Alltagsinhalte derselben Influencer – jedoch ohne Alkohol.

Subtile Szenen statt offener Werbung

Die Forschenden berücksichtigten bei der Auswertung unter anderem die tägliche Social-Media-Nutzung, bisherigen Alkoholkonsum sowie frühere Kontakte mit Alkoholwerbung. Besonders stark war der Effekt bei Personen, die die Influencer als vertrauenswürdig und glaubwürdig einschätzten: Sie berichteten mehr als fünfmal so häufig von erhöhtem Trinkverlangen.

Bier Alkohol Frau
Das Experiment belegt nicht, ob kurzfristige Lust tatsächlich zu Alkoholkonsum führt. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

«Keines der Videos war eine offensichtliche Alkoholwerbung», sagte Studienleiter Jon-Patrick Allem von der Rutgers School of Public Health. Es handle sich um subtile Alltagsszenen, wie sie Nutzerinnen und Nutzer beim Scrollen auf Plattformen wie Instagram oder Tiktok sehen. Ziel der Studie sei es gewesen zu zeigen, dass das Verlangen erst nach dem Ansehen der Inhalte entsteht.

Mehr als nur Bildschirmzeit

Zwar belegt das Experiment nicht, ob kurzfristige Lust tatsächlich zu Alkoholkonsum führt. Dennoch liefere die Studie experimentelle Belege in einer Debatte über die Rolle von Social-Media-Plattformen im Leben junger Menschen. Bisher konzentriere sich die Forschung stark auf Bildschirmzeit, sagte Studienleiter Allem – ein Mass, das die Wirkung der gesehenen Inhalte ausblende.

Die Forschenden sehen Hinweise darauf, dass digitale Inhalte das Verhalten junger Menschen beeinflussen können. Gerade weil ein früherer Alkoholeinstieg das Risiko für spätere gesundheitliche Probleme erhöhe, müsse Prävention auch die Social-Media-Plattformen stärker in den Blick nehmen.

Quellen

(sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Weisse Haus vergleicht die Jagd auf Immigranten mit Pokémon
1 / 7
Das Weisse Haus vergleicht die Jagd auf Immigranten mit Pokémon
quelle: instagram / whitehouse
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieses Paar zeigt dir, warum du nicht alles, was du auf Instagram siehst, glauben sollst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Recherche zeigt: Elon Musk verbreitet auf X fast täglich rassistische Inhalte
Die Radikalisierung des reichsten Menschen der Welt scheint sich zu beschleunigen. Dies zeigt sich auf der vom südafrikanisch-amerikanischen Multimilliardär kontrollierten Social-Media-Plattform.
Die britische Tageszeitung «The Guardian» hat diese Woche eine Recherche zu Elon Musks Social-Media-Aktivitäten veröffentlicht. Die Analyse zeige, dass der reichste Mann der Welt im ersten Monat des Jahres an 26 von 31 Tagen rassistische Beiträge postete.
Zur Story