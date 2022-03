bild: shutterstock / watson

«Wie spreche ich an, dass ich (m, 25) noch nie Sex hatte?»

Frage von «Thommy»:

Liebe Community

Ich bin ein AB (Absolute Beginner). Das heisst: Ich hatte bislang nicht wirklich grosses Dating-Glück. Also auch noch keinen Sex.

Aber wenn es dazu kommen sollte: Wie soll ich ansprechen, dass ich als momentan 25-jähriger Mann noch nie wirklichen Sex gehabt habe?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

