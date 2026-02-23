wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Grossbritannien

Bafta: One Battle after Another bester gewinnt britischen Filmpreis

Bafta-Verleihung: «One Battle After Another» ist Bester Film

23.02.2026, 07:3823.02.2026, 09:09

Der für 13 Oscars nominierte Film «One Battle After Another» von Regisseur Paul Thomas Anderson hat bei den diesjährigen Britischen Filmpreisen (Baftas) triumphiert. Der schwarzhumorige Politthriller räumte in sechs Kategorien ab, darunter Bester Film, Bester Schnitt und Beste Kamera.

epaselect epa12769970 Director Paul Thomas Anderson poses in the press room after winning the awards for Best Film, Best Adapted Screenplay, and Best Director for &#039;One Battle After Another&#039; ...
Der Film des Regisseurs Paul Thomas Anderson war für 13 Oscars nominiert.Bild: keystone

Anderson durfte sich zudem in den Kategorien Bester Regisseur und Bestes adaptiertes Drehbuch als Sieger feiern lassen. Bester Nebendarsteller wurde US-Schauspieler Sean Penn, der in dem mit vielen Stars besetzten Film Colonel Steven J. Lockjaw verkörpert.

Robert Aramayo sorgt für Überraschung des Abends

Das Vampir-Südstaatendrama «Blood and Sinners» wurde dreimal ausgezeichnet. Wunmi Mosaku wurde als Beste Nebendarstellerin gekürt, auch für die Beste Filmmusik und das Beste originale Drehbuch wurde der Streifen ausgezeichnet, der mit 16 Oscar-Nominierungen zuletzt einen Rekord aufstellte.

epa12769463 Wunmi Mosaku poses in the press room after winning the Best Supporting Actress award for &#039;Sinners&#039; during the EE BAFTA Film Awards 2026 at the Royal Festival Hall in London, Brit ...
Die Schauspielerin, Wunmi Mosaku, gewann den Award für «Best Supporting Act».Bild: keystone

Für die Überraschung des Abends sorgte in der Londoner Royal Festival Hall hingegen der britische Schauspieler Robert Aramayo. Der 33-Jährige wurde für seine Leistung in dem britischen Drama «I Swear» als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet und setzte sich damit gegen Grössen wie Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch.

«Ich kann es absolut nicht glauben», sagte der zu Tränen gerührte Brite, als er die Trophäe entgegennahm. Aramayo wurde zudem als «Rising Star», also Nachwuchstalent, ausgezeichnet. In «I Swear» verkörpert er den schottischen Tourette-Aktivisten John Davidson.

epa12770074 Irish actor Jessie Buckley poses with her Leading Actress award for &#039;Hamnet&#039; in the press room at the Royal Festival Hall in London, Britain, 22 February 2026. The ceremony is ho ...
Jessie Buckley erhielt den Award für «Leading Actress» im Film «Hamnet».Bild: keystone

Die irische Schauspielerin Jessie Buckley konnte ihrer Favoritenrolle indes gerecht werden und den Preis als Beste Schauspielerin mit nach Hause nehmen. Für ihre viel gefeierte Performance im Drama «Hamnet» an der Seite von Paul Mescal, der an diesem Abend leer ausging, wurde sie kürzlich mit ihrem ersten Golden Globe ausgezeichnet. Hamnet wurde zudem als Herausragender Britischer Film ausgezeichnet, ging aber ansonsten trotz elf Nominierungen leer aus.

Wichtigster Abend für britische Filmindustrie

28 Trophäen wurden bei dem prestigeträchtigen Event vergeben. Das für neun Oscars nominierte norwegische Familiendrama «Sentimental Value» wurde als Bester Nicht-Englischsprachiger Film gekürt. Die Crew rund um den Monsterfilm «Frankenstein» durfte sich über drei Preise freuen.

Britain&#039;s Prince William and Kate, Princess of Wales arrive for the 79th British Academy Film Awards, at the Royal Festival Hall, in London, Sunday Feb. 22, 2026. (Jaimi Joy/Pool Photo via AP) Br ...
Auch Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate nahmen an den «Bafta Awards» teil.Bild: keystone

Auch Prinz William und Prinzessin Kate liessen sich bei der glamourösen Gala blicken. Der britische Thronfolger ist seit 2010 Präsident der Bafta-Kunststiftung. Die Bafta-Verleihung gilt als wichtigster Abend für die britische Filmindustrie. Zahlreiche internationale Stars, darunter Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Kate Hudson und Emma Stone, zeigten sich auf dem roten Teppich. Moderiert wurde die Gala in diesem Jahr von Schauspieler Alan Cumming. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 verlassen
1 / 67
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier schauen wir auf ihn und viele andere zurück: An die einzigartige Hollywood-Legende Robert Redford, den allzu früh verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota, an die britische Sixties-Ikone Marianne Faithfull, an den französischen Superstar Brigitte Bardot, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder die so verdienstvolle Primatenforscherin Jane Goodall.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Grizzlybär besucht Filmcrew beim Fischen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trailer zu «The Gates» zeigt Filmstar James Van Der Beek in seiner letzten Rolle
James Van der Beek verlor am 11. Februar im Alter von nur 48 Jahren seinen langjährigen Kampf gegen den Krebs. Schon bald wird er jedoch noch einmal in einem neuen Projekt auf der grossen Leinwand zu sehen sein.
Über Jahre hinweg galt James Van Der Beek dank seiner Rolle in der US-Serie «Dawson's Creek» als vertrautes Gesicht in der Popkultur. Umso tragischer waren daher die News um seinen Tod vor wenigen Tagen. Nachdem der Schauspieler im Sommer 2023 mit Darmkrebs diagnostiziert worden war, verlor er schliesslich den Kampf gegen die Krankheit.
Zur Story