«Wie wichtig ist für euch (guter) Sex in der Beziehung?»

ich bin seit kurzem in einer festen Beziehung. Der Sex war anfangs nicht so gut. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir uns «gefunden» haben. Aber auch jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ist unser Sexleben nicht unbedingt das, was ich als «gut» bezeichnen würde. Wir sind ja eigentlich noch in der Verliebtheitssphase (erstes halbes Jahr), haben aber jetzt schon nur noch alle zwei, drei Wochen Sex. Obwohl wir uns schon so mindestens drei Mal pro Woche sehen.

Soll ich ansprechen, dass ich den Sex nicht besonders gut finde? Falls ja, weiss ich aber auch gar nicht, wie man es «besser» machen könnte. Wir mögen irgendwie nicht die gleichen Stellungen und der Rhythmus passt auch nicht wirklich ... Oft ist es einfach eher «Arbeit», als sich gehen lassen und es geniessen. Ich weiss nicht, wie man das einfach gestalten kann. Hat jemand von euch Tipps? Und wie wichtig ist euch guter Sex? Ist das vielleicht gar nicht so schlimm und wird mit der Zeit besser oder so?

Danke für eure Antworten ...

