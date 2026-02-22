Na, bei wem löst dieses Bild auch Nostalgie aus? Bild: imago images

20 Jahre «Hannah Montana»: Was ist aus den Disney-Stars geworden?

Vor zwei Jahrzehnten wurde «Hannah Montana» zum ersten Mal ausgestrahlt und machte Miley Cyrus zum Star. Doch was wurde aus ihren Co-Stars?

Corina Mühle

«Hannah Montana» war eines der Aushängeschilder des Disney Channels. 2026 ist es zwei Jahrzehnte her, dass sich Miley Cyrus eine blonde Perücke aufsetzte und darüber sang, dass sie das Beste aus beiden Welten hätte (hier lang, wer einen Ohrwurm möchte).

Für das 20-jährige Bestehen der Show kündigte Miley ein «Hannah Montana»-Special an. Ob ihre ehemaligen Co-Stars auch dabei sein werden, ist noch nicht bekannt.

Jedenfalls: Was aus Miley geworden ist, wissen wir alle, deshalb schauen wir uns an, was Lilly, Jackson und Co. heute so machen.

Emily Osment

Emily Osment spielte von 2006 bis 2011 Mileys beste Freundin Lilly Truscott. Vor «Hannah Montana» hatte sie bereits verschiedene Rollen, darunter in den «Spy Kids»-Filmen. Nach dem Erfolg von «Hannah Montana» entschied sich Osment dazu, zuerst mal studieren zu gehen. Wie viele ehemalige Kinderstars hat sie einen Theater-Abschluss gemacht.

Bild: imago images

In den letzten Jahren hatte die 34-Jährige eine wiederkehrende Rolle als Theresa in der Netflix-Serie «The Kominsky Method» und wurde dafür zweimal für den Screen Actors Guild Award nominiert. Seit 2022 spielt sie Mandy in den beiden «The Big Bang Theory»-Spin-off-Serien «Young Sheldon» und «Georgie & Mandy». Ausserdem veröffentlicht sie Musik und ging mehrfach auf Tour.

Zu ihrem Privatleben: Im Oktober 2024 heiratete sie den Musiker Jack Anthony. Nach nur fünf Monaten Ehe reichte Osment die Scheidung ein. Die Schauspielerin setzt sich für die Umwelt und unterprivilegierte Kinder ein und macht auf Instagram kein Geheimnis daraus, was sie von der aktuellen amerikanischen Regierung hält.

Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus ist nicht nur Mileys Vater vor der Kamera, sondern auch im echten Leben. Bereits in den 90er-Jahren hat er sich in der Country-Musik-Szene unter anderem mit «Achy Breaky Heart» einen Namen gemacht.

Auch nach dem Ende der Show produziert er weiter Musik. Sein berühmtester Hit ist «Old Town Road» mit Lil Nas X, der 2019 erschienen ist. Damit landete er zum ersten Mal in den Billboard-100-Charts und gewann zwei Grammys.

Im Januar 2025 trat Cyrus an der Amtseinführung von Donald Trump auf und kassierte dafür viel Kritik. Dieses Jahr war der 64-Jährige in der Musikshow «The Masked Singer» zu sehen.

Bild: imago images

Obwohl er und Mileys Mutter Tish, mit der er drei Kinder hat, sich 2011 scheiden liessen, kamen sie später wieder zusammen, trennten sich aber 2022 erneut. Noch im selben Jahr gab er die Verlobung mit seiner 26 Jahre jüngeren Partnerin Firerose bekannt. Auch diese Ehe endete mit einer Scheidung. Später äusserte sich die Sängerin Firerose auf Social Media und erzählte, dass Billy sie verbal und emotional missbraucht hätte.

Er wiederum erklärte, dass es in Wirklichkeit die 36-Jährige gewesen sei, die ihn misshandelt und gedroht habe, seine Karriere zu ruinieren, wenn er sich von ihr scheiden liesse. Die beiden kannten sich nach eigenen Angaben bereits seit 14 Jahren und lernten sich am Set von «Hannah Montana» kennen.

Jason Earles

Jason Earles war 29, als er den 16-jährigen Bruder namens Jackson von Miley spielte. Nach dem Ende der Serie blieb er bei Disney und spielte in «Kickin' It», «Fish Hooks» und zuletzt in der neuen «High School Musical»-Serie mit. Bei dieser Show arbeitet er auch als Schauspiel-Coach.

Bild: imago images

Earles war während seiner Zeit bei «Hannah Montana» verheiratet, liess sich aber 2013 scheiden. 2017 heiratete der 48-Jährige erneut.

Mitchell Musso

Wie auch Earles blieb Mitchell Musso nach dem Aus der Serie bei Disney. In «Hannah Montana» spielte Musso den besten Freund von Miley und Lilly. Danach lieh er in «Phineas und Ferb» Jeremy seine Stimme. Neben der Schauspielkarriere war Musso auch als Musiker tätig – eine Single veröffentlichte er gemeinsam mit Kollegin Emily Osment.

Bild: imago images/instagram

2023 wurde der 34-Jährige wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Diebstahl verhaftet. Laut Polizei öffnete er in einem Hotel eine Chipstüte und fing diese an zu essen, bevor er sie bezahlte. Es war nicht sein erster Vorfall dieser Art. Bereits 2011 wurde Mitchel wegen Fahren unter Einfluss psychoaktiver Substanzen festgenommen und zu 36 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt.

Moisés Arias

Rico war der nervige Manager der Strandbar und wurde von Moisés Arias dargestellt. Noch während seiner Zeit bei «Hannah Montana» hatte Arias Rollen in anderen Disney-Serien wie «The Suite Life of Zack & Cody», «Wizards of Waverly Place» und «Phineas and Ferb».

Zu seiner Filmografie gehören «Despicable Me 2», «Ben-Hur» und «Pitch Perfect 3». Der 31-Jährige war neben der Schauspielerei auch als Fotograf und Filmproduzent tätig und arbeitete an Musik- und Werbevideos. Seit 2024 ist Arias in der Video-Game-Verfilmung «Fallout» zu sehen.

Bild: disney/ imago

2014 sorgte er für eine Kontroverse, da er ein Foto von sich und der 13-jährigen Willow Smith veröffentlichte. Der damals 20-Jährige sass oben ohne auf einem Bett mit der minderjährigen Tochter von Will und Jada Pinkett Smith. Das Foto führte zu einer Untersuchung des Familiengerichts, alle Involvierten wurden aber freigesprochen.

