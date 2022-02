bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Wie geht ihr mit Erektionsverzögerungen um? Ohne Medis ... »

Frage von UserIn «bulmaszopfgummi»:

An alle Männer (und Frauen, die sehr offen mit Männern über solche Themen sprechen):

Wie geht ihr mit Erektionsverzögerungen um, ohne Medikamente zu nehmen?

Mein bester Freund erzählte mir, seine Morgenlatte sei hart wie Stahl, aber abends brauche sein Penis sehr lange, um in Fahrt zu kommen – auch wenn er mental total bereit ist. Er war schon beim Arzt und der meinte, das sei total normal, sein Blutdruck könnte nicht besser sein etc.

Habt ihr vielleicht Tipps, die in solchen Situationen helfen könnten? Oder um die Zeit zu überbrücken, bis der Körper bereit ist, ohne dass die mentale Lust vergeht oder Mann sich unter Druck setzt?

Danke schon mal für die Mitteilung eurer ehrlichen Gedanken.

Freue mich auf ein paar aufstellende Antworten (höhö)

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

Penisse und andere lustige Glaceformen aus aller Welt 1 / 16 Penisse und andere lustige Glaceformen aus aller Welt