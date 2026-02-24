Anna-Maria Ferchichi und Bushido: Eines ihrer Kinder musste ins Krankenhaus. Bild: keystone

People-News

Nach Paartherapie mit Bushido: Anna-Maria Ferchichi weint öffentlich

Die Ehefrau von Bushido teilt auf Instagram ihre Gefühle nach einer Paartherapie-Sitzung. Die Aufarbeitung ihrer Beziehungsprobleme fordert sie emotional.

Elena Rothammer / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Die Tränen fliessen, als Anna-Maria Ferchichi sich bei ihren Fans auf Instagram meldet. Nach einer intensiven Paartherapie-Sitzung mit Ehemann Bushido, dessen bürgerlicher Name Anis Ferchichi lautet, ringt sie um Fassung. «Ich fühle mich genau so, wie ich heute aussehe. Traurig, müde», sagt die 44-Jährige in ihrer Story und muss das Video kurz darauf abbrechen. Zu überwältigend sind die Emotionen.

Nach einer kurzzeitigen Trennung Ende des vergangenen Jahres arbeitet das Paar nun an seiner Beziehung. «Da ist einfach so viel bei Anis und mir, durch die Vergangenheit, die wir miteinander haben», erklärt die achtfache Mutter weinend. Die Aufarbeitung ihrer Probleme brauche Zeit und sei schmerzhaft.

In einem zweiten Anlauf spricht Ferchichi über die Reaktionen ihrer Follower auf die vorübergehende Trennung von Bushido. Für viele sei diese «wie aus heiterem Himmel» gekommen. Seitdem hat sie sich entschieden, nicht nur positive Momente zu teilen, sondern auch schwierige Phasen ihres Lebens.

Anna-Maria Ferchichi: Über die Eheprobleme mit Bushido spricht sie offen. screenshot instagram / anna_maria_ferchichi

«Es gibt Tage, da läuft es nicht so gut und da geht es mir auch scheisse», gesteht die 44-Jährige. Die Paartherapie mit dem Rapper sei besonders intensiv. «Das macht man einfach nicht mit drei Sitzungen. Das merke ich so langsam», reflektiert sie über den Prozess. Die Vergangenheit des Paares lasse sich nicht in wenigen Gesprächen behandeln. «Das aufzuarbeiten tut weh und das braucht Zeit», fügt sie hinzu.

Nach der damaligen Trennung hatte Anna-Maria Ferchichi bereits verraten, dass mangelnde Kommunikation in Konfliktsituationen ein Grund für die Probleme gewesen sei. Auch ein konkreter Auslöser für das zeitweilige Ehe-Aus wurde bekannt: Anstatt die Kinder zu übernehmen, habe Bushido einen Mittagsschlag gemacht. Diese Situation sei der Grund für die damalige Trennung gewesen.