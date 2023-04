bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich war noch nie verliebt – auch in einer Beziehung nicht ...»

Mehr «Leben»

Frage von Philosoph:

Ich war bisher noch nie verliebt. Ich hatte zwar eine Beziehung zu einer Frau, doch ich habe ihr gesagt, dass ich sie «nur» sympathisch finde, weil ich der Ansicht bin, dass Sympathie für eine sexuelle Beziehung ausreichend ist und ich dafür nicht verliebt sein muss. Doch ich denke, dass dies die meisten Menschen anders sehen.

Würdet ihr eure Gefühle offen gegenüber jener Person, mit der ihr eine Beziehung habt, gestehen oder lieber verschweigen, wenn dies die Beziehung gefährden könnte (bspw., dass man anders empfindet als die Mehrheit der Menschen)?

Besten Dank für eure Antworten.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!