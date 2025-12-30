Vollmond über den Walliser Bergen in Saas-Fee. Bild: keystone

2026 wird es 13 Vollmonde geben

Der erste Vollmond 2026 tritt am 3. Januar um 11.03 (MEZ) auf. Zugleich ist es der erste Supermond des Jahres und fällt mit dem Sternschnuppenschauer der Quadrantiden zusammen.



Mehr «Wissen»

Der erste Vollmond des neuen Jahres zeigt sich bereits am 3. Januar – und er hat es in sich: Es ist ein Supermond. Das heisst: Er erscheint rund sechs Prozent grösser und zwölf Prozent heller als ein üblicher Vollmond.

Vollmond stört die Sichtbarkeit der Quadrantiden-Meteorschauer

Doch das hat nicht immer seinen Vorteil. Denn: Der Vollmond fällt fast genau mit dem Peak des Quadrantiden-Meteorschauers zusammen, der in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2026 seinen Höhepunkt erreicht. Es handelt sich dabei um einen der aktivsten Sternschnuppenschauer des Jahres, bei dem in der nördlichen Hemisphäre bis zu 120 Meteore pro Stunde sichtbar sein können – so auch in der Schweiz. Allerdings überstrahlt das helle Mondlicht die meisten Sternschnuppen, sodass womöglich nur ganz helle Exemplare zu sehen sind.

Vollmond mit mehreren Namen

Wolfsmond wird der Januar-Vollmond auch genannt. Diese Bezeichnung stammt aus alten Überlieferungen nordamerikanischer Ureinwohner und wurde später von europäischen Siedlern übernommen. Sie nannten den Vollmond so, weil Wölfe in den kalten Nächten im Januar besonders häufig heulten. Mancherorts wird er auch Eismond genannt, wegen der oft gefrorenen Landschaften im Januar.

2026 wird es 13 Vollmonde geben

Im Jahr 2026 wird es 13 Vollmonde geben, darunter einen sogenannten Blue Mond im Mai. Da dieser Vollmond weit von der Erde entfernt ist, wird er auch als Minimond bezeichnet. Ganz anders zeigen sich die Vollmonde am 24. November und 24. Dezember: Sie stehen nahe an der Erde und gelten daher als Supermonde.

Alle Termine:

3. Januar 2026 – 11:02 Uhr

1. Februar 2026 – 23:09 Uhr

3. März 2026 – 12:37 Uhr

2. April 2026 – 04:12 Uhr

1. Mai 2026 – 19:23 Uhr

31. Mai 2026 – 10:45 Uhr (Blue Moon – zweiter Vollmond im Mai)

30. Juni 2026 – 01:56 Uhr

29. Juli 2026 – 16:35 Uhr

28. August 2026 – 06:18 Uhr

26. September 2026 – 18:49 Uhr

26. Oktober 2026 – 05:12 Uhr

24. November 2026 – 15:53 Uhr

24. Dezember 2026 – 02:28 Uhr

Und jetzt: 12 spannende Fakten zum Vollmond

(cst)