Spass
Cute News

Cute News: Tierbilder von Katzen, Raupen, Robben und Koalas

Cute News

27 coole Tierbilder zum Jahresanfang

02.01.2026, 05:2302.01.2026, 05:23
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Ich hoffe, eure Haustiere haben das Geknalle an Silvester (und den Tagen davor und danach) einigermassen gut überstanden. Dann können wir nämlich auch mit den besten Tierbildern in das neue Jahr starten.

Na, schon erholt von Silvester?

cute news tier https://www.reddit.com/r/geese/comments/1px0gw8/my_little_menaces/#lightbox
Bild: reddit

Oder noch am Auskurieren?

cute news tier koala https://www.reddit.com/r/koalas/comments/1pxhs88/snoozin_baby/#lightbox
Bild: reddit

Der Aufsteller, den wir heute alle gebraucht haben:

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/20-nice-wholesome-things-to-brighten-day-vol-145-rI1p6Td#/t/aww
Bild: imgur

Einverstanden? Einverstanden!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Eines der coolsten Tiere, die wir auf der Erde haben:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Doggos beste Seite:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/85075880457147890/
Bild: pinterest

Kein DNA-Test nötig.

cute news tier vogel wellensittich https://de.pinterest.com/birgitropers/papageien-sittiche-loris/
Bild: pinterest

Wir haben endlich einen wissenschaftlich fundierten Beweis, woher Regenbögen kommen:

cute news tier katze https://de.pinterest.com/pin/1121888957200693527/
Bild: pinterest

Bei den aktuellen Minusgraden hätte ich auch gerne eine Wärmelampe.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1pzjz22/my_barn_cats_when_its_35c/#lightbox
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier otter https://ch.pinterest.com/pin/1121888957201565874/
Bild: pinterest

Jetzt wird es ganz schwierig. Erkenne den Unterschied zwischen diesem Bild:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/703756188817170/
Bild: pinterest

.. und dem hier:

cute news tier robbe https://ch.pinterest.com/pin/5559199537803583/
Bild: pinterest
Und?
😻

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DS3P-k8kw75/
Bild: instagram

Hier gibt es mehr Tiere mit ausserordentlichen Fellzeichnungen:

1 / 28
26 Tiere mit ausserordentlichen Fellzeichnungen

Wie herzig! Die folgenden Fellzeichnungen sind einfach nur wundervoll und einzigartig.
quelle: instagram
(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Sir, das ist unser Fisch!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Ein bisschen sehr kalt draussen ...

cute news tier katzen https://www.instagram.com/p/DSNzCWyEnNt/?img_index=2
Bild: instagram

Neues Jahr, neues Tierwissen: Heute lernen wir etwas über die Raupen des Erdbeerbaumfalters.

Common Pasha caterpillar, Close up of common Pasha (Herona marathus) caterpillar on its host plant leaf, isolated on white background with clipping path
Bild: imago images

Wie ihr alle seht, haben diese Raupen eine ganz spezielle «Maske».

Close up of common Pasha (Herona marathus) caterpillar on green plastic net, focusing on its face, green background
Bild: imago images

Und so sieht es in Bewegung aus:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wie ihr vielleicht schon erraten habt, ist dies ihre Verteidigungsstrategie vor Fressfeinden.

Close up face caterpillar of common pasha butterly ( Herona marathus ) resting on twi
Bild: imago images

Die Raupe hat eigentlich kein Gesicht, kreiert aber die Illusion, dass sie eines hat.

Close up face caterpillar of common pasha butterly &amp; x28; Herona mara, Close up face caterpillar of common pasha butterly &amp; x28; Herona marathus &amp; x29; resting on twig
Bild: imago images

Dank der guten Tarnung des restlichen Körpers entsteht so die Illusion, dass die Raupe aufrecht steht und nicht kriecht.

cute news yellow pasha butterfly caterpillar https://www.reddit.com/r/awwnverts/comments/1f8irn9/stunning_yellow_pasha_butterfly_caterpillar/
Bild: reddit

Dadurch sollen ihre Feinde wie Frösche oder Echsen denken, die Raupe ist keine Beute.

Caterpillar of common pasha butterly ( Herona marathus ) resting on human hand
Bild: imago images

So sieht die Raupe übrigens aus, nachdem sie sich in einen Schmetterling entpuppt hat:

BUTTERFLY ON STEMS. Herona marathus, The underside of wings are brown.
Bild: imago images

Kleiner Snack für Zwischendurch.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Für Winterstimmung sorgt heute diese Eule:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Ein nie enden wollender Ziegenvorrat:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Was?! Cute News schon vorbei?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/1pz3v2c/meet_sqeakers_shes_a_terrible_cat/#lightbox
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
So schützt du deine Tiere vor Feuerwerk
Video: watson
