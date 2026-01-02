Cute News
27 coole Tierbilder zum Jahresanfang
Cute News, everybody!
Ich hoffe, eure Haustiere haben das Geknalle an Silvester (und den Tagen davor und danach) einigermassen gut überstanden. Dann können wir nämlich auch mit den besten Tierbildern in das neue Jahr starten.
Na, schon erholt von Silvester?
Oder noch am Auskurieren?
Der Aufsteller, den wir heute alle gebraucht haben:
Einverstanden? Einverstanden!
Eines der coolsten Tiere, die wir auf der Erde haben:
Doggos beste Seite:
Kein DNA-Test nötig.
Wir haben endlich einen wissenschaftlich fundierten Beweis, woher Regenbögen kommen:
Bei den aktuellen Minusgraden hätte ich auch gerne eine Wärmelampe.
Zunge der Woche:
Jetzt wird es ganz schwierig. Erkenne den Unterschied zwischen diesem Bild:
.. und dem hier:
😻
Hier gibt es mehr Tiere mit ausserordentlichen Fellzeichnungen:
(Unten geht es mit den Cute News weiter!)
Sir, das ist unser Fisch!
Ein bisschen sehr kalt draussen ...
Neues Jahr, neues Tierwissen: Heute lernen wir etwas über die Raupen des Erdbeerbaumfalters.
Wie ihr alle seht, haben diese Raupen eine ganz spezielle «Maske».
Und so sieht es in Bewegung aus:
Wie ihr vielleicht schon erraten habt, ist dies ihre Verteidigungsstrategie vor Fressfeinden.
Die Raupe hat eigentlich kein Gesicht, kreiert aber die Illusion, dass sie eines hat.
Dank der guten Tarnung des restlichen Körpers entsteht so die Illusion, dass die Raupe aufrecht steht und nicht kriecht.
Dadurch sollen ihre Feinde wie Frösche oder Echsen denken, die Raupe ist keine Beute.
So sieht die Raupe übrigens aus, nachdem sie sich in einen Schmetterling entpuppt hat:
Kleiner Snack für Zwischendurch.
Für Winterstimmung sorgt heute diese Eule:
Ein nie enden wollender Ziegenvorrat:
Was?! Cute News schon vorbei?
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.