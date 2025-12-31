Hast du noch keine Pläne für Silvester? Keine Angst, wir wissen, wo du spontan noch feiern gehen kannst. Bild: keystone

Hier kannst du in Bern, Basel und Zürich heute spontan Silvester feiern

Inhaltsverzeichnis Zürich Bern Basel

Zürich

Dass es in Zürich genügend Partys und Clubs gibt, an die man an Silvester noch kann, überrascht kaum. Hier sind einige Clubs, die in der Stadt Zürich ins neue Jahr hinein feiern.

Mäx

Gleich um die Ecke der Hardbrücke liegt der Club Mäx. Gemeinsam mit dem Schweizer Techno-Label steigt im Mäx eine Technoparty, zum zweiten Mal in Folge.

Laut dem Veranstalter wird an der Party in Techno und dessen Subgenres abgetaucht. Vom 31.12. ab 22 Uhr bis zum 01.01.2026 um etwa 6 Uhr morgens. Der Eintritt ist ab 18 Jahren. Tickets sind online über die Website des Clubs erhältlich.

X-tra

Im X-tra Haus der Musik findet ebenfalls eine Silvesterparty statt. Sie soll die Besucher auf eine Musik-Reise des letzten Jahrzehnts mitnehmen. Von den Spice Girls über Chart-Hits von Rihanna bis zu Daft Punk soll alles dabei sein.

Der Einlass beginnt um 22 Uhr und die Party soll bis 4 Uhr morgens dauern. Eintritt ist ab 18 Jahren und die Tickets sind über die Website des X-tra erhältlich.

Hive

Eine der wohl längsten Neujahrspartys findet im Club Hive statt. Sie dauert vom 31.12. ab 22 Uhr bis zum 02.01. um 4 Uhr morgens. Tickets können nicht vorbestellt werden, sondern an der Abendkasse erworben werden. Laut dem Club können nur zwei Tickets pro Person gekauft werden.

Die Strasse zum Hive an der Zürcher Hardbrücke. Bild: keystone

Der Einlass für Frauen ist ab 21 Jahren, der für Männer ab 23 Jahren.



Halle 622

In der Halle 622 neben dem Bahnhof Oerlikon steigt die «Sauvage New Years Eve». Zum DJ-Line-up gehören DJs wie Agents Of Time, Ronny Grauer, Dejan und Anchi.



Tickets gibt es über die Event-Location Halle 622 und die Türöffnung erfolgt um 22 Uhr. Die Altersbeschränkung liegt bei 18 Jahren.

Sektor 11

Ebenfalls in Oerlikon, im Sektor 11, findet die Silvesterparty des Labels Hype Events statt. Diese ist bereits ab 16 Jahren und startet um 21 Uhr.



Im Club Sektor 11 erklingen Hip-Hop, Deutschrap, Reggaeton und Party-Musik. Tickets gibt es über den Club und an der Abendkasse.

Plaza

Am Zürcher Bezirksgebäude im Club Plaza findet eine Silvesterparty mit den DJs Muri, Doobious, Rollo Tomasi und Croma statt. Gespielt werden Hits, Charts, 2000er und 90s.

An die Party im Plaza kommt man nur bis 23.30 Uhr. Bild: KEYSTONE

Die Türöffnung ist um 22 Uhr und der Eintritt ist ab 20 Jahren. Tickets sind über die Website des Plaza erhältlich.



Kaufleuten

Auch im Zürcher Kult-Club Kaufleuten findet eine Silvesterparty statt. Dort werden Hits und Party-Tunes der letzten Jahre gespielt und natürlich einige Klassiker.

Der Eintritt ist ab 18 Jahren. Türöffnung findet um 22 Uhr statt und die Party dauert bis etwa 5 Uhr morgens.

Friedas Büxe

Und auch in Friedas Büxe steppt am 31.12. der Bär. Mit 20 DJs kann man in der Büxe am letzten Abend des Jahres noch einmal richtig Gas geben.

Das Line-up von Friedas Büxe. Bild: friedas büxe

Die Party startet am 31.12. um 22 Uhr und dauert insgesamt 32 Stunden, bis zum 02.01. um 6 Uhr morgens.

Bern

Bierhübeli

Im Bierhübeli in Bern wird unter dem Motto «Back to the Future» am 31.12. durch die 80er, 90er, 2000er und 2010er getanzt.

Tickets zum Kult-Partyort, dem Bierhübeli, gibt es direkt auf der Website oder an der Abendkasse. Der Eintritt ist ab 18 Jahren und die Party startet um 22 Uhr.

Schüür

Die Silvesterparty in der Schüür findet hoch über Bern auf dem Gurten statt. Organisiert von Radio Bern Energy treten die DJs Michel Schelker und Nik Thomi auf.

Die Party geht von 22 Uhr bis rund 3 Uhr morgens. Die Gurtenbahn fährt bis 3.45 Uhr, um die Gäste zurück in die Stadt Bern zu bringen. Nachtbusse fahren von dort aus an den Bahnhof Bern. Tickets sind über den Gurtenpark erhältlich, die Party ist ab 18 Jahren.

Markthalle Burgdorf

In der Markthalle Burgdorf findet auf zwei Stockwerken die «Silvester Bang»-Party statt. Diese bietet sogar ein Feuerwerk im Aussenbereich der Markthalle um Mitternacht, um das neue Jahr einzuläuten.

Laut Plakat wird es die grösste Neujahrsparty. bild: markthalle burgdorf

In der Burgdorfer Markthalle startet das Fest um 21 Uhr und dauert bis 5 Uhr morgens. Tickets gibt es auf der Website silvesterbang.ch. Je nach Stockwerk und Raum, in den man möchte, gilt eine unterschiedliche Altersfreigabe.

Le Ciel

Der Club Le Ciel an der Lorrainebrücke in Bern hatte Anfang 2025 eigentlich für immer seine Türen geschlossen. Nun öffnet er exklusiv zum Jahreswechsel wieder. Es wird mit Hip-Hop, Latin Beats und House-Musik ins neue Jahr gefeiert.

Etwa so könntet ihr in der Neujahrsnacht in Bern aussehen. (Symbolbild) Bild: shutterstock

Für Frauen ist der Eintritt ab 18 Jahren, für Männer ab 21 Jahren. Tickets sind auf der Ticketplattform Eventfrog erhältlich.

Dachstock

Im Berner Konzertsaal und Club Dachstock findet am 31.12. ein Day Rave statt. Er startet um 12 Uhr Mittags und geht bis rund 22 Uhr.

Gespielt werden den ganzen Nachmittag und Abend Techno, Trance und Hard Dance. Tickets sind an der Kasse vor Ort und über den Ticketanbieter Petzi erhältlich. Der Eintritt ist ab 18 Jahren.

Stellwerk

Im Club Stellwerk findet am 31.12. ein Techno-Event statt, mit dem man ins neue Jahr starten kann. Mit mehreren DJs, Dancefloor, Aussenbereich, Fumoir und Late-Night-Food ist da für jeden Techno-Fan etwas dabei.

Der Event beginnt um 22 Uhr und geht bis circa 6 Uhr morgens, Eintritt ist ab 16 Jahren. Tickets gibt es beim Ticketanbieter Eventfrog.

Basel

Auch in Basel muss man nicht weit suchen, um noch an eine Silvesterparty gehen zu können.

Das Viertel

Im Club Das Viertel lautet das Motto: die Korken knallen lassen. Auf drei Stockwerken kann dort zu House, Techno, Hip-Hop, Pop und Afrobeat ins neue Jahr gefeiert werden.

Der Club Das Viertel aus der Vogelperspektive. Bild: Screenshot

Der Eintritt ist ab 20 Jahren und die Türen zum Viertel öffnen um 22 Uhr. Tickets gibt es auf der Website des Clubs.

Club Cello

Am Basler Marktplatz im Club Cello kann zu House-Musik und Tech-House ins neue Jahr gestartet werden. Mit neun DJs im Line-up kann dort ab 22.30 Uhr gefeiert werden.

Balz Klub

Im Balz Klub kann unter dem Motto «Red Lipstick & Sunglasses» der Jahreswechsel gefeiert werden. Das Motto soll für Sinnlichkeit, Stil sowie Coolness und Attitüde stehen.

Tickets für die Party gibt es auf der Ticketplattform Eventfrog. Der Eintritt ist ab 18 Jahren und die Türöffnung erfolgt um 23 Uhr.

Cube

Der Veranstalter Cube Bambusnest lädt in der Messehalle zur grossen Silvesterparty ein. Mitten in Basel kann auf fünf verschiedenen Stockwerken ins neue Jahr gefeiert werden. Dort ist von Abba über Charts zu Techno für jeden etwas dabei.

In der Basler Messehalle kann jeder ins neue Jahr tanzen. Bild: instagram

Tickets für die Party in der Markthalle gibt es auf Eventfrog. Die Party dauert von 22 Uhr bis rund 5 Uhr morgens und ist ab 18 Jahren.

Nordstern

Unter dem Motto «Mit Hut und Brille» kann auch im Basler Techno-Club Nordstern gefeiert werden. Die Mission für die Gäste lautet dabei: ihren schönsten Hut und die hinreissendste Brille zu tragen, die sie besitzen.

Mit 15 DJs wird einem weder musikalisch noch Hut- und Brillen-technisch langweilig im Nordstern. Tickets gibt es auf der Website des Clubs. Die Türöffnung ist um 23 Uhr und ab 18 Jahren.