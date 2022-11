bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Wie reagiere ich, wenn er mich für Sex weckt?»

Frage von Emilia:

Hoi zämä

Mein Freund weckt mich regelmässig mitten in der Nacht auf – weil er Sex will. Am Wochenende ist mir das noch egal, aber unter der Woche finde ich das sehr anstrengend und nervig. Ich schlafe ja dann schon und muss am nächsten Tag viel früher raus als er. Wenn er nach Hause kommt, schlafe ich meist schon, da das oft nach 12 Uhr ist.

Ich habe schon mal mit ihm darüber geredet und sein Argument ist dann einfach, dass wir uns ja sonst immer verpassen, weil er so spät nach Hause kommt (wenn ich meist schon schlafe) und am Tag ich weg bin, weil ich einen «normalen» Job habe. Meist sehen wir uns einfach am Feierabend noch 1, 2 Stunden, aber dann geht er schon wieder arbeiten.

Das ist jetzt nicht optimal, natürlich, aber deswegen heisst das ja nicht automatisch, dass ich jetzt meinen Schlaf dafür hergeben muss, weil er jetzt gerne Sex hätte? Das geht ihm aber nicht in den Kopf.

Wie würdet ihr auf sowas reagieren??

