bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich glaube, mein Freund geht regelmässig über Mittag ins Puff...»

Frage von «Tati»:

Liebe Community,

ich muss ein bisschen ausholen! Also, ich bin seit gut drei Jahren mit einem Mann zusammen. Nennen wir ihn Marc. Marc und ich wohnen nicht zusammen, aber wir sehen uns drei-, viermal die Woche. Meistens Abends. Obwohl wir beide in der gleichen Stadt arbeiten, will er irgendwie nie mit mir Zmittag essen. Er habe immer viel zu tun und viele Kundentermine über Mittag. Das habe ich auch gar nicht weiter hinterfragt.

Vor ein paar Tagen, er war gerade im Ausland, bat er mich, seine Post zu holen und seine Kreditkartenrechnung zu bezahlen, da er sonst seine Karte im Ausland nicht mehr benutzen könne. Also bin ich zu ihm nach Hause und habe die Rechnung geöffnet und kurz überflogen – ich hab' mir ehrlich nicht mal was dabei gedacht, ich hab die Rechnung einfach automatisch kurz angeschaut. Und da ist mir ein Name und Betrag direkt ins Auge gestochen, weil er alle paar Tage gelistet war. Marc hat drei-, viermal pro Woche über Mittag immer einen Betrag von 300 Franken bezahlt. Das hat mich enorm viel für einen Zmittag gedünkt. Und da ging mir dann langsam ein Licht auf ... Der Ort, bei dem er das Geld bezahlt hat, hiess natürlich nicht «Puff69XXX», aber nach kurzer Recherche war ziemlich offensichtlich, was Marc über Mittag jeweils getrieben hatte. Bzw. vermutlich immer noch treibt.

Das ist erst kürzlich passiert und ich habe ihm gesagt, dass ich eine kleine Pause brauche, um über ein paar Dinge nachzudenken. Er weiss nicht, dass ich weiss, was er vermutlich seit Jahren treibt. Ich werde mich vermutlich von ihm trennen. Aktuell bin ich aber noch sehr rational unterwegs. Irgendwie macht mich das noch nicht traurig, sondern ich bin immer noch schockiert, dass der Typ, mit dem ich seit Jahren zusammen bin, über Mittag in ein Puff geht. Und am Abend dann zu mir kommt. Ich weiss irgendwie gar nicht, wie ich das ansprechen soll. Soll ich einfach unter einem anderen Vorwand Schluss machen? Das mit einer Paartherapeutin anschauen? Das ist ja nicht «einfach mal ins Puff», offensichtlich hat er eine Sucht entwickelt. Und nicht mal eine besonders günstige ...

Was würdet ihr machen? Mich interessieren gerade einfach andere Ansichten zu dem Thema. Mit meinen Freunden habe ich noch nicht reden können. Auch da: Ich kann es irgendwie immer noch nicht richtig fassen ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

«Manchmal muss ich mit Viagra nachhelfen» – Callboy erzählt Video: watson/Aya Baalbaki