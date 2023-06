bild: shutterstock

«Wie sagt man jemandem nett, dass er stinkt?»

Frage von Kerri:

Hello!

Ich habe das Vergnügen, seit ein paar Tagen während 8h regelmässig gegenüber eines Menschen zu sitzen, der es nicht so genau mit der Körperhygiene nimmt, oder aber ein armer Teufel ist und einfach so unfassbar schwitzt, dass es das stärkste Deo auch nicht aushält.

Aber eigentlich ist es doch eher so, dass es so nach altem Schweiss müffelt. Und auch nach allem Möglichen an Essen. Manchmal habe ich das Gefühl, es riecht sogar irgendwie nach Pipi. Anyway, ich wollte gar nicht so sehr ins Detail gehen. Auf alle Fälle, der Mann stinkt. Und zwar tut er das, wie gesagt, nur einen Meter entfernt von mir.

Da wir ein Zweierbüro teilen, kann ich mich mit niemand anderem verbünden, um das unangenehme Gespräch zu führen. Ich habe auch keine Ausweichmöglichkeit. Wir sind beide selbstständig und teilen uns, wie gesagt, das Büro.

Nun also zu meiner Frage: Habt ihr eine Idee, wie ich das irgendwie so rüberbringen kann, dass er nicht beleidigt ist? Er ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass er gut mit Kritik umgehen kann oder sowas «locker» aufnehmen würde ... Danke für eure Hilfe!

