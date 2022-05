bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Er schiebt ständig alle Probleme auf sein Sternzeichen. Wtf?»

Frage von Lara:

Hallo Community

Ich bin seit wenigen Monaten mit einem Mann zusammen, Silvio, und er war schon immer ein bisschen ... sagen wir «spirituell» angehaucht. Ich kenne ihn von früher noch. Aber damals hat sich das eigentlich nicht gross im Alltag bemerkbar gemacht. Er hat einfach gern über Astrologie (und auch Astronomie) gelesen und was die verschiedenen Stern-Konstellationen bedeuten etc. Find ich selbst ja bis zu einem gewissen Grad auch spannend!

Aber in letzter Zeit hat das komplett Überhand genommen. Egal, was ist, es hat irgendwas mit einem Sternzeichen zu tun. Es kam schon oft vor, dass wir am Tisch mit anderen sassen und irgendwas geredet haben. Dann gab es zwischen Silvio und einer anderen Person eine Unstimmigkeit und er hat sofort nach dem Sternzeichen des Gegenüber gefragt. Und dann kam immer direkt, vor allen Leuten halt, «aha! Typisch Löwe, wusste ich es doch!» ... Am Anfang dachte ich noch, das wäre ein Witz oder so. Aber jetzt macht er das ständig!

Vor allem bei sich selbst bezieht er oft alles auf sein Sternzeichen. Es fallen vermehrt Sätze wie:

«Ich kann nichts dafür, dass ich so vergesslich bin, das ist typisch für mein Sternzeichen!»

«Nein, dann kann ich nicht abmachen, dann steht der Planet XY ungünstig für mein Sternzeichen.»

«Was, die kommt auch zum Essen? Du weisst aber schon, dass Löwe und Schütze nicht gut zusammen können...?»

WTF? ...

Das ist doch nicht normal? Oder findet ihr, ich überreagiere?

Danke für eure Meinungen,

Lara

