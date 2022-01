Rat der Weisen

«Wieso fällt es so vielen schwer, zu sagen, dass sie ein Paar sind?»

Frage von UserIn «Miicha»:

«Wieso ist es so eine riesige Sache, mit jemandem zusammen zu sein? Sich zueinander zu bekennen?



Da wird monatelang abgemacht, die gegenseitigen Freunde getroffen und gevögelt, aber wenn man dann fragt, wie lange die beiden Personen schon ein Paar sind, heisst es: ‹Sind wir das?! Das haben wir noch nicht besprochen ...›



WTF?!»

Weisst du, warum es so vielen so schwerfällt, sich zueinander zu bekennen?

