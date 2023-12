bild: shutterstock/watson

Rat der Weisen

«Woran merkt man, dass jemand mehr als nur Sex will?»

Mehr «Leben»

Frage von Claudia:

Hallo, liebe Online-Welt!

Mein Name ist Claudia und ich stehe definitiv auf der sonnigeren Seite des Lebens – sowohl vom Alter als auch von der Lebenseinstellung her!

Ich war lange Jahre verheiratet und fand mich plötzlich im Dschungel des Online-Datings wieder. Also ja, ich bin die, die manchmal auf dem Profilbild die Augen geschlossen hat oder ein Finger noch auf dem Foto zu sehen ist, weil ich mit diesem Selfie-Kram noch nicht so gut klarkomme. Ich bin also ganz frisch hier im Game (sagt man das so?) und kapiere einfach nicht, wie das hier alles funktioniert.

Aber jetzt mal Butter bei die Fische: Ich schreib mit ein paar interessanten Herren und es geht auch mal flott zur Sache. Aber wie merke ich jetzt, ob jemand wirklich an mir interessiert ist oder ob es nur um das Eine geht? Ich meine, ich habe nichts gegen ein bisschen Spass, aber ich hätte doch gerne auch ein bisschen mehr als nur einen oberflächlichen Flirt. Also, wie erkenne ich die wahren Absichten in dieser komplizierten Online-Dating-Welt? Gibt es irgendwelche Codes oder Hinweise, von denen ich noch nichts weiss? Und warum wird man nach einem netten Gespräch manchmal einfach wieder gelöscht? Verstehe ich auch nicht.

Danke schon mal!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!