Hisbollah-Chef soll in Iran sein ++ Libanon: Hoffnung auf Waffenruhe «innerhalb von Tagen»

Israelische Bodentruppen rücken nach libanesischen Angaben weiter im Süden des Libanons vor. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete, israelische Streitkräfte versuchten, in den Ort Chijam einzudringen. Es ist der grösste Vormarsch im Südlibanon seit Beginn der israelischen Bodenoffensive vor gut einem Monat.



Das israelische Militär greife in Chijam auch aus der Luft an. Truppen versuchten «unter schwerem Feuerschutz von Kampfflugzeugen, Drohnen und Artillerie» in die Stadt einzudringen, meldete NNA. Die mit dem Regime in Iran verbündete Hisbollah reklamierte mehrere Raketenangriffe auf israelische Soldaten in Chijam für sich.



Augenzeugen sagten der Deutschen Presse-Agentur, dass die israelischen Truppen von östlicher Seite in den Ort vordrangen. NNA zufolge rückten bereits am Dienstag mehrere israelische Panzer an den östlichen Stadtrand vor. (sda/dpa)