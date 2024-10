Die Migros-Führung stellte am Montag ihre neue Strategie vor. Bild: keystone

Ab heute findest du in der Migros diese Schilder – das steckt dahinter

Die Migros hat am Montag ihren Fahrplan für die Zukunft präsentiert. Der Detailhändler will 2,5 Milliarden investieren, um neue Filialen zu eröffnen, bestehende zu modernisieren und die Preise zu senken.

Ein Teil der Preissenkungen wird bereits ab heute Montag eingeführt. In der Migros sind ab sofort Schilder mit der Aufschrift «Tiefpreis» zu finden.

Wie ein Augenschein in der Filiale am Zürcher Limmatplatz zeigt, wurden die «Tiefpreis»-Schilder vorerst beim Gemüse und bei den Früchten angebracht. Gemäss der Migros fallen ab heute Montag 60 Produkte in die neue «Tiefpreis»-Kategorie.

Zucchetti, ... Bild: watson

Clementinen, .... Bild: watson

Weisskabis, ... Bild: keystone

... und Kohlrabi sind ab heute günstiger in der Migros zu haben. Bild: watson

Werden die Preise nur beim Gemüse und den Früchten gesenkt?

Nein, auch weitere Produkte werden günstiger. Über 1000 Produkte des täglichen Bedarfs sollen «auf Discount-Niveau» gesenkt werden, teilte die Migros am Montag mit. Das seien Gurken, Tomaten, Äpfel oder Rüebli aber auch Convenience-Produkte und vieles mehr.

«Es gibt keinen Grund mehr, zum Discounter zu gehen», sagte Supermarkt-Chef Peter Diethelm am Montag. Selbst wenn Discounter die Preise senken würden, wie zuletzt bei Aldi bei Fleischprodukten, werde die Migros nachziehen, versprach er.

Dies soll aber nicht auf Kosten der Nachhaltigkeit gehen. «Auch Bio- und Labelprodukte werden günstiger.» Gleichzeitig bleibe die M-Budget-Linie als eigene Linie bestehen.

Die Preissenkungen, die ab sofort beginnen und im nächsten Jahr an Dynamik gewinnen sollen, werden allerdings auch den Gruppengewinn schmälern. «Die Migros kann sich das als Genossenschaft leisten», sagte Nold.

Die Migros verspricht: «Die tieferen Preise gehen ausdrücklich nicht auf Kosten von Landwirten und Produzenten.» Für die Preissenkungen rechnet der Konzern mit Investitionskosten von 500 Millionen Franken. (awp/sda)