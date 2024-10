Selbstfahrende Fahrzeuge und Co., das schaue man alles an. Doch für die «Übergangsfrist» brauche es den Autobahnausbau.

In dieselbe Bresche springt auch Jelena Filipovic, Co-Präsidentin beim Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), welcher die Kampagne gegen den «masslosen Autobahnausbau» anführt. Filipovic stört sich darüber, dass der Bundesrat so tue, als seien mit dem Ausbau alle Verkehrsprobleme gelöst. Stattdessen befürchtet auch sie mehr Autos und mehr Stau.

Wenig Vertrauen darin haben über 300 Verkehrsexperten, die in einer Petition den Autobahnausbau ablehnen. Sie kritisieren, dass durch zusätzliche Spuren auch der Verkehr und somit der Stau zunehmen würde. Nicht nur auf der Autobahn, sondern auch in den Dörfern und Quartieren.

Bis es so weit ist, wird der Abstimmungskampf hitzig geführt. Auch in der «Arena» von SRF lieferten sich prominente Kontrahenten noch einmal einen Schlagabtausch. In der Sendung waren:

Das Bild, das einem dazu in den Sinn kommt, ist ausschlaggebend dafür, wie man am 24. November über den Autobahnausbau abstimmen wird.

Am 24. November stimmt die Schweiz über den Ausbau der Nationalstrassen ab. In der Abstimmungsarena von SRF sagt Bundesrat Rösti, dass die Vorlage nur eine Lösung für eine Übergangsfrist sei. Doch über effizientere Alternativen wird nur gestritten.

