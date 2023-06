bild: shutterstock/watson

Rat der Weisen

«Wie überzeuge ich meine Schwester davon, dass sie Hilfe braucht?»

Mehr «Leben»

Frage von c'mon:

Liebe Community

Seit Jahren habe ich (30) den Verdacht, dass meine Schwester (31) an ADS leidet. Sie ist sehr sprunghaft und kann sich schlecht auf die wichtigen Dinge fokussieren. Ihre Wohnung ist sehr chaotisch und sie kann einen Job nicht länger als zwei Jahre behalten, bevor sie eine Kündigung erhält.

Ich habe sie bereits mehrfach darauf angesprochen, aber sie blockt ab. Ich habe ihr auch geraten, sich psychologische Hilfe zu holen, damit sie lernt, mit ihrem ADS umzugehen und eventuell auch medikamentös eingestellt werden kann.

Vor mehr als einem Jahr ist es dann völlig eskaliert (mehrere Polizeieinsätze wegen Betreibungen und der verwahrlosten Wohnung). Ich habe sie vor die Wahl gestellt. Entweder schalte ich die Behörden (KESB für die Errichtung einer Beistandschaft) ein oder sie lässt mich ihre Finanzen/administrativen Angelegenheiten regeln. Sie hat sich für Letzteres entschieden.

Seit ich eine Vollmacht habe und ihre gesamten administrativen Belange inkl. Bezahlungen der Rechnungen erledige, ist etwas Ruhe eingekehrt. Auch hat sie seither keine Kündigung der Arbeitsstelle erhalten.

Ich werde nächstes Jahr mein Studium beginnen und werde weder die Zeit noch die Kraft haben, sie weiterhin in dem Rahmen zu unterstützen wie bis anhin.

Wie kann ich sie davon überzeugen, dass sie sich professionelle Hilfe holen soll? Soll ich mich einfach zurückziehen und es wieder eskalieren lassen, bis sich schlussendlich die Behörden selber einschalten?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!