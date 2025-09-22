Bild: Shutterstock

«Wie sage ich ihm, dass ich andere sexuelle Vorlieben habe?»

Frage von mell_i:

Hellooo zusammen

Ich hab eine etwas heikle Frage. Ich bin seit einem Jahr in einer Beziehung – wir verstehen uns super, auch im Bett ist’s grundsätzlich schön. Aber: Ich hätte gern ein bisschen mehr Action. Mehr ausprobieren. Mehr Druck. Weniger Romantik, mehr rough, wenn ihr versteht.

Er ist super liebevoll, aber auch eher sanft und unsicher. Ich bin erst seine dritte Frau im Bett. Ich will ihn nicht verunsichern oder verletzen, aber ich kann’s auch nicht ewig runterschlucken. (Höhö hö. Ich hab's erst jetzt beim Schreiben gemerkt ...)

Also: Wie bringt man so was zur Sprache, ohne dass gleich eine Schamwelle über beide schwappt? Irgendwelche Erfahrungen oder Tipps? Ich will bitte nicht unbedingt «Bei einem Glas Wein»-Tipps, das sollte doch auch nüchtern möglich sein, ohne dass man jedes Mal so eine Szene extra dafür konstruieren muss? Ich trinke keinen Alkohol. Danke für eure Ideen!!

