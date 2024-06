Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Wir haben mega Streit, weil ich meine Schulden zu spät bezahlt habe»

Frage von Jonas:

Ciao mitenand!

Ich habe ein Problem, das mich schon seit Langem belastet und immer mehr belastet. Mein bester Freund und ich haben uns vor einigen Monaten heftig zerstritten, und zwar wegen Geld. Es war so: Er hat mir in einer finanziellen Notlage Geld geliehen, wofür ich ihm sehr dankbar war. Leider konnte ich es nicht rechtzeitig zurückzahlen, weil meine Situation sich nicht so schnell gebessert hat wie erhofft.

Der Streit eskalierte, als er mich eines Tages unerwartet zur Rede stellte und mir vorwarf, ihn auszunutzen. Er war sehr verletzt und wütend, und ich konnte ihn in dem Moment einfach nicht beruhigen oder ihm meine Lage erklären. Seitdem redet er nicht mehr mit mir und hat sogar unsere gemeinsamen Freunde gegen mich aufgebracht, indem er ihnen eine einseitige Version der Geschichte erzählt hat.

Ich fühle mich isoliert und vermisse ihn sehr. Wir waren seit Jahren unzertrennlich, haben alles miteinander geteilt und waren immer füreinander da. Ich möchte diese Freundschaft nicht verlieren, weiss aber nicht, wie ich es wieder in Ordnung bringen kann. Ich habe ihm bereits mehrmals geschrieben und versucht, ein klärendes Gespräch zu führen, aber er blockt mich komplett ab.

Habt ihr Ideen, wie ich die Situation noch retten kann? Wie kann ich ihm zeigen, dass mir unsere Freundschaft wirklich wichtig ist und dass ich das Geldproblem nicht absichtlich verschleppt habe? Gibt es Wege, solche Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, ohne dass noch mehr Schaden angerichtet wird?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

