«Wohin würdet ihr noch ein 2. (und 3. und 4.) Mal hinreisen?»

Frage von Sommerfriends:

Heyheyyy!



Ich plane gerade meine nächste Reise und suche Inspiration! Und ich glaube, es gab mal eine ähnliche Frage und die Antworten fand ich damals mega cool, darum würde ich gerne nochmals von euch wissen: Wohin würdet ihr unbedingt noch mal hinreisen? Und noch mal? Und noch mal? Und warum???



Ich fange an: Ich würde immer und immer und immer wieder nach Brighton reisen und London nur als kurzen Zwischenstopp nehmen. Es ist sooo cool und entspannt dort, das Meer ist direkt vor der Nase, es hat mega viele coole Clubs und Bars, alle sind so offen und tolerant, ich hatte da wirklich eine tolle Zeit und kann es nur jedem empfehlen. Man kann super über Paris mit dem Zug nach London weiter und dann weiter nach Brighton. :))



Danke!!!

