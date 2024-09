Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Mitbewohnerin hat ständig mega laut Sex – kann ich sie rauswerfen?»

Frage von Tamar:

Ich habe ein grosses Problem mit meiner WG-Mitbewohnerin und wir können es irgendwie nicht lösen. Wir wohnen seit ein paar Monaten zusammen, und anfangs lief alles super. Sie ist bei mir eingezogen, also der Mietvertrag läuft über mich und sie ist meine Untermieterin. Wir verstehen uns eigentlich gut und haben ähnliche Interessen. Wir haben anfangs auch noch viel zusammen gekocht, unsere verschiedenen Freunde eingeladen zum Apéro, kleine Dachterrassenpartys gemacht etc. – aber nach so circa 2, 3 Monaten hat sie angefangen, jedes Wochenende Typen mit nach Hause zu bringen.

Das ist ja an sich nicht mein Problem, aber mein Problem wurde es, als sie angefangen hat, so unfassbar laut Sex mit denen zu haben, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin und auch nicht mehr weiterpennen konnte. Und das einfach Freitag, Samstag und Sonntag sicher – manchmal auch noch Donnerstag.

Ich arbeite oft auch am Wochenende und habe ihr gesagt, dass das für mich nicht geht, dass ich nicht pennen kann. Sie hat gemeint, sie nehme in Zukunft Rücksicht, aber nix da.

Ich habe wirklich versucht, das Thema vorsichtig anzusprechen, weil es ja offenbar nicht funktioniert mit dem Rücksichtnehmen, aber sie hat es dann einfach abgetan und gesagt, dass ich doch Ohrstöpsel benutzen soll und mich nicht so anstellen soll. Sie hat auch noch irgendwas gemurmelt, dass ich nicht so drauf wäre, wenn ich selbst mal wieder Sex hätte. Sie bestreitet, dass sie das gesagt hat – aber ich hab's gehört.

Das hat mich ziemlich vor den Kopf gestossen, weil ich mich in meiner eigenen Wohnung nicht unwohl fühlen möchte.

Gleichzeitig möchte ich keinen Streit provozieren, weil sie einen unbefristeten Untermietvertrag hat und wir eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren ausgemacht haben. Kann ich sie trotzdem rauswerfen? Ich weiss nicht, wie ich die Situation lösen soll. Es ist mir unangenehm, ständig Zeuge ihrer privaten Aktivitäten zu sein, aber ich möchte auch nicht riskieren, dass unser Verhältnis komplett kippt, falls wir tatsächlich die zwei Jahre zusammenwohnen müssen.

Habt ihr Tipps, wie ich das Thema noch mal ansprechen kann, ohne dass es eskaliert? Oder gibt es vielleicht andere Lösungen, die mir helfen könnten, diese belastende Situation zu entschärfen?

