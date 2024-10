Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Die beste Freundin meines Mannes sieht einfach aus wie ich ...?!»

Frage von Alexis:

Hallo alle!

Ich habe ein etwas seltsames Problem. Der Mann an meiner Seite hat eine beste Freundin, die mir unglaublich ähnlich sieht. Anfangs fand ich das noch lustig, aber mittlerweile finde ich es eher creepy. Wir sahen uns schon zu Beginn unserer Beziehung etwas ähnlich, aber mittlerweile hat sie sich auch einen Pony schneiden lassen (wie ich ihn schon hatte damals) und ihre Haare noch etwas heller gefärbt als vorher, und mehr Stufen reingeschnitten, nun haben wir wirklich EXAKT dieselbe Frisur.

Sie hat sich auch sehr meinem Kleidungsstil über die Monate angenähert, kauft mir oft ähnliche Stücke auch nach. Trägt seit Neuestem auch eher viele Ringe, wie ich. Vorher zum Beispiel gar keine ... Mein Mann findet, das zeigt nur, dass sie mich halt wirklich cool findet und mir gerne nacheifert, wie eine kleine Schwester. So bezeichnet er es zumindest. Ich finde es einfach nur komisch.

Sie haben eine sehr enge Beziehung und machen viel zusammen, was mich manchmal eifersüchtig macht. Er sagt immer, dass ich mir keine Sorgen machen soll, weil sie nur Freunde sind, wie Geschwister, da sie zusammen aufgewachsen sind etc., aber das mulmige Gefühl bleibt. Vor allem jetzt, wo sie einfach meine Kopie geworden ist.

Einerseits vertraue ich ihm, andererseits fühle ich mich unwohl, weil sie mir so ähnlich sieht. Was soll das überhaupt? Das ist doch creepy, nicht? Ich hab sie mal darauf angesprochen und mache auch oft Kommentare à la «Ah, jetzt hast du den Hut auch gekauft?» oder «Oha, jetzt tragen wir tatsächlich auch noch dieselben Ringe am selben Finger? Sind wir verheiratet?» – sie lacht dann einfach und meint, glaube ich, ich fände es herzig. Aber mein Gesicht sagt nicht «herzig», ehrlich. Ich sag ihr das in vollem Ernst und sage auch, dass ich es bitz strange finde. Sie lacht einfach. Mega komisch.

Soll ich einfach mal eine völlig bescheuerte Kackfrisur machen und gucken, ob sie das auch nachmacht ...?

Nein, ernsthaft jetzt, ich bin irgendwie verwirrt und weiss gar nicht recht, was machen. Wisst ihr's?

