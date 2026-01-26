trüb und nass
26.01.2026, 10:0226.01.2026, 10:02

Frage von Noname:

Ich bin verliebt in die Frau meines besten Freundes. Seit fünfzehn Jahren. Fünfzehn. Und ich habe es immer weggeschoben, verdrängt, begraben, zugelabert, totgeschwiegen. Ich dachte, das geht vorbei. Dass es nur eine Phase ist, eine Projektion, irgendein emotionales Rauschen in meinem Kopf. Aber jetzt, wo die beiden geheiratet haben, ist es schlimmer geworden. Viel schlimmer.

Ich stand da auf ihrer Hochzeit, hab gelächelt, gratuliert, angestossen ... und innerlich ist in mir alles zerbrochen.

Ich weiss, wie verrückt das klingt. Es ist tabu, es ist falsch, es ist unmoralisch. Und trotzdem fühlt es sich an, als wäre sie die Frau meines Lebens. Nicht seine.

Ich weiss, ich darf das nicht denken. Ich darf das erst recht nicht fühlen. Aber Gefühle halten sich nicht an Regeln, Loyalität, Freundschaft oder Moral. Sie sind einfach da, manchmal brutal ehrlich.

Was macht man mit so etwas? Wie lernt man, jemanden loszulassen, den man eigentlich nie haben durfte? Und wie lebt man damit weiter, wenn das Herz nach etwas ruft, das unmöglich ist?

Ich habe es ihr nie gesagt. Ich weiss nicht, ob ich eine Rückweisung verkraften könnte. Ich weiss nicht, ob ich das jemals laut aussprechen kann. Ich liebe sie so sehr, es würde mich zerreissen, wenn ich sie nie wieder sehen würde.​ Aber ich kann sie nur sehen, wenn ich nichts sage ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

57 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
insert_brain_here
26.01.2026 10:13registriert Oktober 2019
15 Jahre einseitiges Begehren, nie etwas gesagt, nie gehandelt? Alter, das ist nicht Liebe sondern eine äusserst ungesunde Obsession.
Lass die Frau um Himmels Willen damit in Ruhe und such dir professionelle Hilfe bevor dich das komplett kaputt macht.
1561
Melden
Zum Kommentar
avatar
code-e
26.01.2026 10:11registriert November 2018
Du fügst dir mit diesem Festhalten an einer Illusion seit 15 Jahren massiven Schaden zu. Solange du dein Herz mit dieser unmöglichen Liebe 'besetzt' hältst, blockierst du dich selbst für dein eigenes Glück. Du stehst dir buchstäblich selbst im Weg, um einer anderen Frau zu begegnen, die dich wirklich lieben kann und will. Du wartest auf einen Zug, der niemals in diesen Bahnhof einfahren wird. Und währenddessen verpasst du alle anderen Züge, die dich an ein glückliches Ziel bringen könnten. Schliesse damit ab, lass sie los und schaue nicht mehr zurück
1080
Melden
Zum Kommentar
avatar
SC90
26.01.2026 10:12registriert Juli 2025
"Ich liebe sie so sehr, es würde mich zerreissen, wenn ich sie nie wieder sehen würde.​"

Stattdessen hängst Du Dir wie der sprichwörtliche Esel die Möhre vors Gesicht und sabotierst Dich selber.

Du fragst Dich, ob Du eine Zurückweisung ihrerseits ertragen würdest... Was würde wohl Dein "bester Freund" davon halten, wenn Du probierst sie ihm wegzuschnappen? Weiss er überhaupt davon?

Option A: Kontaktabbruch mit ihr und Ehrlichkeit gegenüber deinem Freund

Option B: Gestehe ihr Deine Liebe mit dem Risiko sie und Deinen Freund zu verlieren

Aus eigener Erfahrung: Nimm Option A, glaub mir.
371
Melden
Zum Kommentar
57
