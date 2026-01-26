Bild: Shutterstock

«Ich bin verliebt in die Frau meines besten Freundes»

Frage von Noname:

Ich bin verliebt in die Frau meines besten Freundes. Seit fünfzehn Jahren. Fünfzehn. Und ich habe es immer weggeschoben, verdrängt, begraben, zugelabert, totgeschwiegen. Ich dachte, das geht vorbei. Dass es nur eine Phase ist, eine Projektion, irgendein emotionales Rauschen in meinem Kopf. Aber jetzt, wo die beiden geheiratet haben, ist es schlimmer geworden. Viel schlimmer.

Ich stand da auf ihrer Hochzeit, hab gelächelt, gratuliert, angestossen ... und innerlich ist in mir alles zerbrochen.

Ich weiss, wie verrückt das klingt. Es ist tabu, es ist falsch, es ist unmoralisch. Und trotzdem fühlt es sich an, als wäre sie die Frau meines Lebens. Nicht seine.

Ich weiss, ich darf das nicht denken. Ich darf das erst recht nicht fühlen. Aber Gefühle halten sich nicht an Regeln, Loyalität, Freundschaft oder Moral. Sie sind einfach da, manchmal brutal ehrlich.

Was macht man mit so etwas? Wie lernt man, jemanden loszulassen, den man eigentlich nie haben durfte? Und wie lebt man damit weiter, wenn das Herz nach etwas ruft, das unmöglich ist?



Ich habe es ihr nie gesagt. Ich weiss nicht, ob ich eine Rückweisung verkraften könnte. Ich weiss nicht, ob ich das jemals laut aussprechen kann. Ich liebe sie so sehr, es würde mich zerreissen, wenn ich sie nie wieder sehen würde.​ Aber ich kann sie nur sehen, wenn ich nichts sage ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

