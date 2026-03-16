Das sind die besten Looks der Oscar-Nacht

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Bei den Academy-Awards geht es nicht nur darum, wer am Ende der Nacht mit einem Oscar nach Hause geht – genauso interessieren die Outfits der Stars.

Das hier sind die besten Roter-Teppich-Looks von der 98. Oscar-Verleihung. Besonders Weiss und Glitzer scheinen dieses Jahr In zu sein.

Wunmi Mosaku ist nominiert als Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in «Sinners»

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Die Irin Jessie Buckley kann auf einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin für «Hamnet» hoffen

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Zoe Saldaña präsentiert den Oscar in der Kategorie Beste Nebendarstellerin.

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Damson Idris spielt in «F1» mit. Der Film ist für 4 Oscars nominiert.

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Die Sängerin Audrey Nuna hat an den Soundtracks für «KPop Demon Hunters» mitgewirkt. Der Film ist in den Kategorien Bester Song und Bester Animationsfilm nominiert.

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Hier siehst du ihr Kleid noch im Detail:

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Emma Stones ist als Beste Hauptdarstellerin für «Bognia» nominiert.

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Jeremy Pope

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Elle Fanning kann auf einen Oscar als Beste Nebendarstellerin für «Sentimental Value» hoffen.

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Michael B. Jordan ist als Bester Hauptdarsteller für «Sinners» nominiert.

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Chloé Zhao könnte heute Nacht als erste Frau zwei Oscars für Beste Regie gewinnen.

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Regisseurin Ava DuVernay

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Pedro Pascal

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Kate Hudson

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Priyanka Chopra mit Ehemann Nick Jonas

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Danielle Brooks

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Mikey Madison übergibt heute Nacht einen Oscar.

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Hudson Williams

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