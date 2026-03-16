Das sind die besten Looks der Oscar-Nacht
Bei den Academy-Awards geht es nicht nur darum, wer am Ende der Nacht mit einem Oscar nach Hause geht – genauso interessieren die Outfits der Stars.
Das hier sind die besten Roter-Teppich-Looks von der 98. Oscar-Verleihung. Besonders Weiss und Glitzer scheinen dieses Jahr In zu sein.
Wunmi Mosaku ist nominiert als Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in «Sinners»
Die Irin Jessie Buckley kann auf einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin für «Hamnet» hoffen
Zoe Saldaña präsentiert den Oscar in der Kategorie Beste Nebendarstellerin.
Damson Idris spielt in «F1» mit. Der Film ist für 4 Oscars nominiert.
Die Sängerin Audrey Nuna hat an den Soundtracks für «KPop Demon Hunters» mitgewirkt. Der Film ist in den Kategorien Bester Song und Bester Animationsfilm nominiert.
Hier siehst du ihr Kleid noch im Detail:
Emma Stones ist als Beste Hauptdarstellerin für «Bognia» nominiert.
Jeremy Pope
Elle Fanning kann auf einen Oscar als Beste Nebendarstellerin für «Sentimental Value» hoffen.
Michael B. Jordan ist als Bester Hauptdarsteller für «Sinners» nominiert.
Chloé Zhao könnte heute Nacht als erste Frau zwei Oscars für Beste Regie gewinnen.
Regisseurin Ava DuVernay
Pedro Pascal
Kate Hudson
Priyanka Chopra mit Ehemann Nick Jonas
Danielle Brooks
Mikey Madison übergibt heute Nacht einen Oscar.
Hudson Williams
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