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Oscars 2026: Die schönsten Outifts

Das sind die besten Looks der Oscar-Nacht

16.03.2026, 00:2716.03.2026, 00:50
Corina Mühle
Corina Mühle
Simone Meier
Simone Meier

Bei den Academy-Awards geht es nicht nur darum, wer am Ende der Nacht mit einem Oscar nach Hause geht – genauso interessieren die Outfits der Stars.

Das hier sind die besten Roter-Teppich-Looks von der 98. Oscar-Verleihung. Besonders Weiss und Glitzer scheinen dieses Jahr In zu sein.

Wunmi Mosaku ist nominiert als Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in «Sinners»

epa12823089 Nigerian-British actor Wunmi Mosaku arrives on the red carpet ahead of the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California ...
Bild: keystone

Die Irin Jessie Buckley kann auf einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin für «Hamnet» hoffen

epa12823077 Irish actor Jessie Buckley arrives on the red carpet ahead of the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, USA, 15 ...
Bild: keystone

Zoe Saldaña präsentiert den Oscar in der Kategorie Beste Nebendarstellerin.

Zoe Saldana arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Zoe Saldana
Bild: keystone

Damson Idris spielt in «F1» mit. Der Film ist für 4 Oscars nominiert.

Damson Idris arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Damson Idris
Bild: keystone

Die Sängerin Audrey Nuna hat an den Soundtracks für «KPop Demon Hunters» mitgewirkt. Der Film ist in den Kategorien Bester Song und Bester Animationsfilm nominiert.

Audrey Nuna arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull) Audrey Nuna
Bild: keystone

Hier siehst du ihr Kleid noch im Detail:

Audrey Nuna arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull) Audrey Nuna
Bild: keystone

Emma Stones ist als Beste Hauptdarstellerin für «Bognia» nominiert.

Emma Stone arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Emma Stone
Bild: keystone

Jeremy Pope

Jeremy Pope arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jeremy Pope
Bild: keystone

Elle Fanning kann auf einen Oscar als Beste Nebendarstellerin für «Sentimental Value» hoffen.

Elle Fanning arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Elle Fanning
Bild: keystone

Michael B. Jordan ist als Bester Hauptdarsteller für «Sinners» nominiert.

epa12823432 US actor Michael B. Jordan arrives on the red carpet ahead of the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, USA, 15 ...
Bild: keystone

Chloé Zhao könnte heute Nacht als erste Frau zwei Oscars für Beste Regie gewinnen.

Chloe Zhao arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Chloe Zhao
Bild: keystone

Regisseurin Ava DuVernay

Ava DuVernay arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Ava DuVernay
Bild: keystone

Pedro Pascal

Pedro Pascal arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Pedro Pascal
Bild: keystone

Kate Hudson

epa12823309 Kate Hudson arrives for the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. The Oscars are presented ...
Bild: keystone

Priyanka Chopra mit Ehemann Nick Jonas

Priyanka Chopra, left, and Nick Jonas arrive at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Priyanka Chopra,Nick Jonas
Bild: keystone

Danielle Brooks

epa12823200 American actor Danielle Brooks poses for photographs on the red carpet prior to the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. ...
Bild: keystone

Mikey Madison übergibt heute Nacht einen Oscar.

Mikey Madison arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Mikey Madison
Bild: keystone

Hudson Williams

epa12822867 Hudson Williams arrives for the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EPA/JILL CONNELLY
Hudson WilliamsBild: keystone

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