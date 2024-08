Bild: Shutterstock

«Mein Freund will nur noch Sex unter der Dusche»

Frage von Marko:

Es ist so: Mein Freund hat einen Sauberkeitsfimmel und will nur noch Sex in der Badewanne bzw. unter der Dusche haben. Anfangs fand ich das noch ganz interessant und aufregend, aber mittlerweile ist es einfach nur noch anstrengend. Ich fühle mich dadurch unwohl und eingeschränkt in meiner Sexualität, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr spontan sein kann.

Jedes Mal wenn ich vorschlage, an einem anderen Ort Sex zu haben, oder wenn ich ihn anfange zu küssen oder so, wird er nervös und lehnt ab.

Ich habe versucht, mit ihm darüber zu sprechen, aber er sagt, dass er sich nur in der Badewanne oder Dusche wirklich wohl und sauber fühlt.

Ich weiss nicht, wie lange ich das noch mitmachen kann. Ich habe schon gar keine Lust mehr, selbst zu duschen!

Habt ihr Tipps, wie ich mit seinem Sauberkeitsfimmel umgehen kann und wie wir einen Kompromiss finden könnten? Hat jemand etwas Ähnliches erlebt? Was hat geholfen ...? Danke!!

