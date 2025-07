Am 22. Juli drückt Pamela in London einen Kuss auf Liams Wange. Rein professionell, sagen die beiden. Bild: www.imago-images.de

Das wissen wir über die Romanze von Pamela Anderson und Liam Neeson (es ist cute)

Endlich haben wir mal wieder ein Traumpaar!

Simone Meier

Zugegeben, dies ist bloss ein kleines Zuckerguss-Artikelchen, aber die Geschichte von Pamela und Liam macht mich gerade auf eine einfältige Art glücklich. Ich sage schon seit Tagen, dass die beiden verliebt sein müssen, dass nur zwei, die komplett ineinander verschossen sind, so herzig übereinander reden und sich so süss anschauen und ihre Hände einfach nicht voneinander lassen können.

Hat mir zu Beginn niemand geglaubt. Weil die beiden ja Schauspielerin und Schauspieler sind und restlos alles simulieren können. Doch nun ist das Kätzchen zu drei Vierteln aus dem Sack, wie auch immer geartete «Quellen», die den beiden nahestehen wollen, haben bekannt gegeben, dass sie ein Paar sein sollen und dass dies schon seit dem vergangenen Jahr, seit dem gemeinsamen Dreh zu «The Naked Gun», für alle vorhersehbar gewesen sei.

Hier sind viele Hände zu sehen. Liams Hände sind ganz bei Pamela. Bild vom 28. Juli in New York. Bild: www.imago-images.de

Vor wenigen Tagen sprachen die beiden für «People» vor der Kamera miteinander. «Sie ist eine wahre Augenweide», sei sein erster Gedanke am ersten Drehtag gewesen, sagt Liam. «Dich zu treffen war das Beste, wir hatten diese wundervolle, natürliche Chemie, es war eine Freude, einem Meister zuzuschauen und von ihm zu lernen, es war einfach eine Freude!», sagt sie zu ihm. «Für mich auch!», antwortet er, «ich dachte: Hab Vertrauen, hab einfach Vertrauen, lass es wachsen!»

«Wie haben dir meine Kekse geschmeckt, die ich dir in die Garderobe gebracht habe?», fragt sie. «Oh, superb!» Und dann geht es um Teig, insbesondere Sauerteig, und Liam macht anspielungsreiche Knetbewegungen mit seinen Händen. Dazwischen viel Lachen, Kichern, einander in die Augen schauen, gegenseitige Begeisterung, Erröten, sie wirkt wie ein Teenie, er mindestens zwanzig Jahre verjüngt.

Hier das ganze herzige Gespräch Video: YouTube/People

In einem Auftritt in der «Today Show» sagte Neeson über die aller Welt ins Auge stechende Anziehungskraft: «Wir beschlossen: Das ist schön, lass uns nicht darüber nachdenken, lass es einfach wirken. Und genau das haben wir getan.»

In einem früheren Interview mit «People» sagte er: «Was Pamela angeht, bin ich zunächst einmal total verliebt in sie. Es ist einfach grossartig, mit ihr zu arbeiten. Ich kann sie gar nicht genug loben, um ehrlich zu sein. Sie hat kein Ego. Sie kommt einfach zur Arbeit. Sie ist witzig und es ist so einfach, mit ihr zu arbeiten.»

Wenn Pamela in Liam hineinkriechen könnte, würde sie es tun. Bild: www.imago-images.de

Sie bezeichnete ihn als «absoluten Gentleman. Er hat sich aufrichtig um mich gekümmert – hat mir seinen Mantel umgelegt, als mir kalt war. Er bringt das Beste in einem zum Vorschein – mit Respekt, Freundlichkeit und seiner reichen Erfahrung.» «Cosmopolitan» weiss wiederum, dass die «Daily Mail» weiss, dass er ihr schon früh Rosen geschickt, viel Zeit mit ihren Söhnen und Hunden verbracht und ihr richtiggehend den Hof gemacht haben soll.

Zur «Naked Gun»-Premiere in New York erschienen die beiden mit den zwei Söhnen von Pamela und den zwei Söhnen von Liam. Eine erste öffentliche Trainingseinheit für die bevorstehende Patchwork-Familie?

Familienbild in New York: Dylan und Brandon Lee, Pamela und Liam, Daniel Neeson und Michael Richardson (von links). Bild: keystone

Liam Neeson (73) hatte seit dem tragischen Unfalltod seiner Frau Natasha Richardson im Jahr 2009 noch die eine oder andere kurze Liaison und ist seit 2012 Single. Pamela Anderson (58) war viermal verheiratet und ist seit 2022 Single. Beide haben Schweres und Schwermütiges hinter sich. Gemeinsam wirken sie wie die Erfindung der Leichtigkeit.

Sie sollen ihre «aufblühende Romanze» geniessen, heisst es. Aussehen tut es auf jeden Fall schon nach sehr viel mehr. Nach LIEBE. Sie bringt ein bisschen Sonne in diesen trüben Sommer. Danke dafür. Und: Lasst es wachsen! Die ganze Welt und jedes hinterletzte Sandkorn am Strand von «Baywatch» mögen es euch beiden gönnen.