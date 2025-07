Bild: Shutterstock

«Wie und wann habt ihr eure Kinder aufgeklärt?»

Frage von Crazycray:

Ich habe eine relativ simple Frage, weil es mich einfach als Elternteil wundernimmt, wie andere das gemacht haben und wie sie es erlebt haben: Wie habt ihr eure Kinder aufgeklärt? Und in welchem Alter etwa? Wie lief das so? Meine Kids sind jetzt 9 und 5 und beim ältesten habe ich irgendwie das Gefühl, es wäre an der Zeit, mal ‹das Gespräch› zu führen, aber ich will es nicht unnötig peinlich machen ... Danke für Tipps!

