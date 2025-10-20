bedeckt, wenig Regen
Rat der Weisen

«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»

Bild
Bild: Shutterstock
20.10.2025, 10:01

Frage von Matthias:

Folgende Situation habe ich in einem Bus erlebt: Ein älterer Mann hat sich in einem Zweierabteil neben eine schöne junge Frau gesetzt (der Bus war nicht besonders voll, es hätte noch freie Zweierabteile gehabt).

Dann hat er in einer schleimigen, etwas unheimlichen, Stimme Dinge gesagt wie: "Guten Morgen du Schöne, geht es dir gut?". Es schien keine gefährliche Situation zu sein, so wie ich das sehen konnte, hat er sie nicht einmal berührt, und sie hat ihn einfach gekonnt ignoriert (ich hatte aber schon das Gefühl, er war ihr unangenehm).

Deshalb meine Frage an die Frauen: Angenommen ihr wärt in der Situation dieser Frau gewesen, hättet ihr euch gewünscht, dass ich mich einmische? Und Frage an alle: Falls ja, wie hätte ich mich einmischen sollen? Wenn ich dem Mann gesagt hätte, dass er unheimlich ist, hätte er wahrscheinlich gesagt, er wolle nur nett sein, und darauf hätte ich nicht gewusst, was antworten.

chraebu
20.10.2025 10:25
Leider schon mehrmals erlebt. Ich hör immer Musik im ÖV. Ich stell mich dann so hin, dass die Frau mich sieht, ziehe die Kopfhörer ab und signalisiere ihr ein Thumbs Up, wenn der Täter (lasst es uns direkt richtig benennen) nicht aufhört zu quatschen, sprech ich die Frau kurz an mit einem "Ich hoffe es ist alles OK, wenn nicht bin ich da." Dabei versuche ich - trotz meiner Wut - freundlich zu lächeln.

Effekt des Vorgehns: Fast immer schwenkt der Fokus vom Täter auf mich, das kann ich ignorieren - und die Frau ist aus dem Fokus raus. Oft folgen dann Beleidigungen - halte ich dann gerne aus.
