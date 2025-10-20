Bild: Shutterstock

«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»

Frage von Matthias:

Folgende Situation habe ich in einem Bus erlebt: Ein älterer Mann hat sich in einem Zweierabteil neben eine schöne junge Frau gesetzt (der Bus war nicht besonders voll, es hätte noch freie Zweierabteile gehabt).

Dann hat er in einer schleimigen, etwas unheimlichen, Stimme Dinge gesagt wie: "Guten Morgen du Schöne, geht es dir gut?". Es schien keine gefährliche Situation zu sein, so wie ich das sehen konnte, hat er sie nicht einmal berührt, und sie hat ihn einfach gekonnt ignoriert (ich hatte aber schon das Gefühl, er war ihr unangenehm).

Deshalb meine Frage an die Frauen: Angenommen ihr wärt in der Situation dieser Frau gewesen, hättet ihr euch gewünscht, dass ich mich einmische? Und Frage an alle: Falls ja, wie hätte ich mich einmischen sollen? Wenn ich dem Mann gesagt hätte, dass er unheimlich ist, hätte er wahrscheinlich gesagt, er wolle nur nett sein, und darauf hätte ich nicht gewusst, was antworten.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

