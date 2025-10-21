wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Wer wird Millionär: Nach Joker-Horror wird für die Kandidatin alles gut

Günther Jauch lud am Montag zu einer neuen Folge Wer wird Millionär? auf RTL.
Wird in seiner eigenen Sendung vom Telefonjoker vorgeführt: Günther Jauch.Bild: RTL / Stefan Gregorowius

«Mir ist Wien eingefallen»: Publikumsjoker liegt falsch und trotzdem richtig – und du?

21.10.2025, 11:0021.10.2025, 11:25

Was diese Architektin am Montagabend bei Günther Jauch erlebte, wird sie wohl länger nicht vergessen. Denn eigentlich glaubte sie bereits, nach Hause gehen zu müssen – mit mickrigen 500 Euro in der Tasche. Doch es kam anders, aber wir beginnen am Anfang.

Nathalie Schön ist Architektin und Yoga-Lehrerin. Aktuell weilt sie in Elternzeit und will sich dafür einen kleinen Zustupf bei Jauch verdienen. Das gelingt ihr auch, sie geht mit 32'000 Euro nach Hause. Doch davor muss sie sich mit einem eher schwierigen Publikumsjoker herumschlagen.

Man fragt sich auch, warum Menschen im Publikum aufstehen, um die Frage zu beantworten, auch wenn sie nicht sicher sind. Von dieser Spezies ist auch dieser Mann. Bei dieser Frage steht er ruckzuck auf:

32'000 Euro: Was liegt rund 30 Kilometer nördlich einer europäischen Hauptstadt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 443 Personen teilgenommen

Da fragt Jauch ihn, wie es denn so um seine Geografie-Kenntnisse steht. Dieser antwortet mit: «Ganz schlecht.» Ihm sei aber sofort die Donau ins Auge gesprungen. Und weiter: «Da ist mir Wien eingefallen.» Er geht also davon aus, dass das Donauknie 30 Kilometer nördlich von Wien liegt – eine eher dünne Beweislage.

Nach einer spannungsgeladenen Werbepause erklärt Günther Jauch: «Das ist falsch.» Schön schlägt bereits die Hände vor dem Gesicht zusammen. Danach klärt der Moderator sie aber auf: «Es ist die falsche Hauptstadt.» Denn dort liegt Budapest, nicht Wien. Richtig ist die Antwort trotzdem.

Damit steht die Kandidatin vor der Frage für 64'000 Euro und es bleibt ihr der Telefonjoker. Diesen aktiviert sie auch und ruft einen Freund an, der kann ihr leider nicht helfen. Also nimmt sie die 32'000 Euro und geht nach Hause. Nun kannst du dich beweisen: Hättest du es weiter gebracht? Für Fussball-Romantiker gibt es am Ende sogar noch ein «Leckerli». (leo)

15 Fragen
Cover Image

Schaffst du es zur Millionenfrage?

Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

Mehr «Wer wird Millionär?»:

Sogar für Profis eine Knacknuss: Kandidat verzockt sich bei 125'000-Euro-Fussballfrage
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Nicolas Sarkozy tritt Haft an
1 / 17
Nicolas Sarkozy tritt Haft an

Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla Bruni verlassen am Dienstag ihr Zuhause in Paris.
quelle: ap / thibault camus
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier siehst du, wie gut Donald Trump WIRKLICH golft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Schweizer Quali-Gegner: Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Freisinnige lassen Gegner der Bilateralen III alt aussehen
4
SVP lehnt EU-Paket ab und verlangt Abstimmung mit Ständemehr
5
Zohran Mamdani, der Schrecken der Milliardäre
Meistgeteilt
1
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
2
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
3
Liverpools Krise droht historisch zu werden: «Herausforderungen gehören dazu»
4
Trump: Rebellen innerhalb der Hamas für Scharmützel verantwortlich
5
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
«Mis Frappé bringt alli Buebe in Garte» – Songs durch schweizerdeutsche Übersetzung erraten
Liebe Quizzticle-Klasse,
Zur Story