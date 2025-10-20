Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
Aus zwei zertrümmerten Vitrinen klauten die Diebe insgesamt neun Stücke. Eines davon, die Krone von Kaiserin Eugénie (letztes Bild), verloren sie offenbar auf der Flucht. Das Stück wurde beschädigt in der Nähe des Louvre aufgefunden.
Die entwendeten Kostbarkeiten sind im Online-Archiv des Louvre einsehbar. Der Wert der Stücke ist laut Experten schwer einzuschätzen. Nebst dem finanziellen Wert hat der Schmuck insbesondere für Frankreich einen hohen immateriellen Wert, da er symbolisch für die Geschichte des französischen Kaiserreichs steht.
Die Diebe sind nach wie vor auf der Flucht, die Behörden ermitteln unter Hochdruck. Alle Infos zum spektakulären Verbrechen findest du hier:
Diadem der Königinnen Marie-Amélie und Hortense
Saphir-Halskette aus dem gleichen Set
Saphir- und Diamant-Ohrringe aus dem gleichen Set
Smaragdkette der Kaiserin Marie-Louise
Smaragd-Ohrringe aus demselben Set
Reliquien-Brosche
Diadem von Kaiserin Eugénie
Schleifenbrosche von Kaiserin Eugénie
Krone von Kaiserin Eugénie
Diese Krone wurde zuerst ebenfalls gestohlen, später dann aber beschädigt in der Nähe des Louvre gefunden.
(con)