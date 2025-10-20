bedeckt, wenig Regen
Frankreich

Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut

Der Einbruch im berühmten Pariser Museum Louvre sorgte am Sonntag für Aufsehen. Jetzt ist bekannt, welche acht Schmuckstücke die Diebe, die immer noch auf der Flucht sind, mitgehen liessen.
20.10.2025

Aus zwei zertrümmerten Vitrinen klauten die Diebe insgesamt neun Stücke. Eines davon, die Krone von Kaiserin Eugénie (letztes Bild), verloren sie offenbar auf der Flucht. Das Stück wurde beschädigt in der Nähe des Louvre aufgefunden.

Die entwendeten Kostbarkeiten sind im Online-Archiv des Louvre einsehbar. Der Wert der Stücke ist laut Experten schwer einzuschätzen. Nebst dem finanziellen Wert hat der Schmuck insbesondere für Frankreich einen hohen immateriellen Wert, da er symbolisch für die Geschichte des französischen Kaiserreichs steht.

Die Diebe sind nach wie vor auf der Flucht, die Behörden ermitteln unter Hochdruck. Alle Infos zum spektakulären Verbrechen findest du hier:

Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Inhaltsverzeichnis
Diadem der Königinnen Marie-Amélie und Hortense

Diadem Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Saphir-Halskette aus dem gleichen Set

Kette Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Saphir- und Diamant-Ohrringe aus dem gleichen Set

Ohrringe Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Smaragdkette der Kaiserin Marie-Louise

Kette Louvre
Bild: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Smaragd-Ohrringe aus demselben Set

Ohhrringe Louvre
Bild: Jean-Gilles Berizzi/Musée du Louvre

Reliquien-Brosche

Reliquien-Brosche Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Diadem von Kaiserin Eugénie

Diadem Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Schleifenbrosche von Kaiserin Eugénie

Schleife Louvre
Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Krone von Kaiserin Eugénie

Diese Krone wurde zuerst ebenfalls gestohlen, später dann aber beschädigt in der Nähe des Louvre gefunden.

crown eugenie louvre
Bild: x

(con)

Themen
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Dr. Atomi
20.10.2025 07:48registriert Juli 2024
Man hatte die Chance, einen eindrucksvollen Bericht zu gestalten, mit Details über Alter, Wert und Herkunft der Schmuckstücke. Stattdessen lieferte man eine Darstellung, die sich nur auf das Fehlende und Gestohlene beschränkte. Wirklich schade.
704
Melden
Zum Kommentar
avatar
M&M
20.10.2025 07:28registriert März 2016
Wäre noch interessant die Geschichte hinter jedem Schmuckstück zu kennen mit Bildern der Personen die sie getragen haben oder dem herstellungsjahr oder der Geschichte der Person die sie getragen hat etc.
663
Melden
Zum Kommentar
avatar
LuisDante
20.10.2025 07:34registriert Juni 2025
Da frage ich mich halt schon, wie das möglich ist. Sind die Sicherheitsvorkehrungen so lasch? Wenn ich von einer zerbrochenen Vitrine lese, dann drängt sich mir dieser Gedanken auf, ich hätte da Panzerglas erwartet bei solch wertvolles Stücken.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier einen Insider gab, sonst wäre die Angelegenheit doch ein bisschen peinlich.
212
Melden
Zum Kommentar
34
