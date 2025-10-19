wechselnd bewölkt
Die treffendsten Karikaturen und Memes der Woche

Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
19.10.2025, 10:4419.10.2025, 10:44

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Heute starten wir mit der Parade, die den Möchtegern-Diktator bis aufs Blut geärgert haben dürfte

NO KINGS!

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 18:34

Die «No Kings!»-Proteste sorgten am Samstag für Furore – und hasserfüllte Kritik

The most corrupt administration, the most corrupt party, the most corrupt people They’re all crooks

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 19:44

Schönes Wortspiel

#NoKings Cincinnati

[image or embed]

— Timothy Snyder (@timothysnyder.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 18:50

Die Trump-Regierung hat versucht, die Proteste als unamerikanisch zu verunglimpfen

The Contrarian contrarian.substack.com/p/un-american

[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 15:21

Wie es sich für einen angehenden Autokraten gehört, will Donnie (nach dem Ballsaal aus Gold) auch einen Triumphbogen...

Trump wants to build a triumphal arch. Today’s cartoon by @leopoldmaurer.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #ArcDeTrump #Trump #USACartoon showing a triumphal arch in the shape of a giant ass. From a balcony, Trumps looks at it angrily while shouting: ‘ I said ARC de Trump!’

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 17. Oktober 2025 um 06:55

Die Geldgier der (Schweizer) FIFA-Führung ist nicht zu toppen

„US-Präsident Trump will demokratisch regierte Städte wie Boston und Los Angeles mit Entzug von Fußball-WM-Spielen politisch unter Druck setzen – FIFA-Präsident Infantino unterstützt Trump entgegen eigener FIFA-Statute“ #Trump #FIFA #infantino #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 11:55

Die Trump-Regierung macht mit ihrem Feldzug gegen freie Medien weiter

© Chappatte in The Boston Globe @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.chappatte.com

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 11:21

US-Verteidigungsminister Hegseth erweist sich als nützlicher Idiot

Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 00:07

Müssen Journalisten auf das nächste Signal-Leak hoffen?

The trusted source #journalists #hegseth

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 15:48

Brisante Enthüllung: Junge Republikaner schwärmen in Chats für Adolf Hitler

Cmon everybody they’re just kooky 30-year-old kids, give em a break

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 04:27

Da dürfte es Elon M. warm ums Herz geworden sein

When people tell you who they are for the thousandth time, believe them

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 15. Oktober 2025 um 16:29

Die republikanische Partei wird zur Faschismus-Organisation

It’s not lying if it’s the truth 🤷‍♂️

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 19:03

Derweil geht auf den Strassen Amerikas der ICE-Terror weiter

(Apologies To Pixar) Maybe This Is How We Can Explain ICE Raids To The Children #ICE #Monsters

[image or embed]

— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 15. Oktober 2025 um 01:21

Willkürliche Festnahmen betreffen vorläufig nur Migranten



[image or embed]

— Mike Peters (@mikepeters.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 15:00

Illegale Einwanderer werden als Terroristen verfolgt

We went from taking out terrorists to terrorizing hotel staff. What a downgrade. Are we great yet?

[image or embed]

— Christopher Webb (@cwebbonline.com) 17. Oktober 2025 um 04:13

Der US-Regierung scheint jedes Mittel recht, um verhasste demokratische Städte zu bekämpfen



[image or embed]

— The Wolfpack (@wolfpack11720.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 03:52

Die Doppelmoral der Trump-Anhänger ist nicht zu überbieten

Maga Trump Meme
Screenshot: bsky.app

Glaubt noch irgendjemand Vernünftiges, dass 2026 echte US-Zwischenwahlen stattfinden?

Whamond DREAMS IN HIS HEAD —

[image or embed]

— Cindy Phyillaier (@cphyilla.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 01:01

Falls jemand fragt, wo die Epstein-Akten versteckt sind



[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 20:38

Und damit zu Trumps grösstem bislang einzigen aussenpolitischen Erfolg

10/14/2025- Mideast Peace www.timesfreepress.com/news/2025/oc...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 14. Oktober 2025 um 00:22

Trump behauptet, der Gaza-Krieg sei wegen seines Deals vorbei

According to Trump, the war is over in Gaza, but is it really? Now comes the hard part. Today's cartoon by Stellina Chen. More cartoons: www.cartoonmovement.com #peace #Trump #future #Gaza

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 15. Oktober 2025 um 06:46

Er spricht von Sieg, bevor der Friedensprozess überhaupt richtig angefangen hat

“WHERE’S MY MEDAL?!!!!”

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 14. Oktober 2025 um 18:41

Das «Time»-Magazin nahm ihn aufs Cover

Trump Meme
Screenshot: Reddit

Das bessere Cover

Trump Meme
meme: Reddit

Was mit allen Nahost-Friedensinitiativen von US-Präsidenten passiert

Matt Davies ‪@MatttDavies‬ on ‪#Trump‬ the peacemaker ‪#Israel‬ ‪#MiddleEast‬ ‫#المنتخب_السعودي‬ ‪#GazaCeasefire‬ ‪#cartoon‬ - political cartoon gallery in London ‪original-political-cartoon.com‬

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 14. Oktober 2025 um 09:40

Dann musste auch noch Selenskyj im Weissen Haus aufkreuzen

Wednesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...

[image or embed]

— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 14. Oktober 2025 um 21:43

Europa muss sich für schwere Zeiten rüsten

#NATO

[image or embed]

— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 16:49

Bonus

Das hast du dir verdient!

shshhh. Steve is having a nice relaxing bath.

[image or embed]

— In Otter News (@in-otter-news.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 15:26

Und zwischendurch etwas snacken 😅

Not so subtle messages

[image or embed]

— I 💙 Dogs (@dogs100.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 00:27

Tweeticle verpasst

Einfach die besten Karikaturen und Memes der Woche

(dsc)

