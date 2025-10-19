Die treffendsten Karikaturen und Memes der Woche

Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Mehr «Spass»

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Die «No Kings!»-Proteste sorgten am Samstag für Furore – und hasserfüllte Kritik The most corrupt administration, the most corrupt party, the most corrupt people They’re all crooks



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 19:44

Wie es sich für einen angehenden Autokraten gehört, will Donnie (nach dem Ballsaal aus Gold) auch einen Triumphbogen... Trump wants to build a triumphal arch. Today’s cartoon by @leopoldmaurer.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #ArcDeTrump #Trump #USACartoon showing a triumphal arch in the shape of a giant ass. From a balcony, Trumps looks at it angrily while shouting: ‘ I said ARC de Trump!’



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 17. Oktober 2025 um 06:55

Die Geldgier der (Schweizer) FIFA-Führung ist nicht zu toppen „US-Präsident Trump will demokratisch regierte Städte wie Boston und Los Angeles mit Entzug von Fußball-WM-Spielen politisch unter Druck setzen – FIFA-Präsident Infantino unterstützt Trump entgegen eigener FIFA-Statute“ #Trump #FIFA #infantino #schwarwel



[image or embed] — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 11:55

Brisante Enthüllung: Junge Republikaner schwärmen in Chats für Adolf Hitler Cmon everybody they’re just kooky 30-year-old kids, give em a break



[image or embed] — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 04:27

Da dürfte es Elon M. warm ums Herz geworden sein When people tell you who they are for the thousandth time, believe them



[image or embed] — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 15. Oktober 2025 um 16:29

Derweil geht auf den Strassen Amerikas der ICE-Terror weiter (Apologies To Pixar) Maybe This Is How We Can Explain ICE Raids To The Children #ICE #Monsters



[image or embed] — e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 15. Oktober 2025 um 01:21

Illegale Einwanderer werden als Terroristen verfolgt We went from taking out terrorists to terrorizing hotel staff. What a downgrade. Are we great yet?



[image or embed] — Christopher Webb (@cwebbonline.com) 17. Oktober 2025 um 04:13

Die Doppelmoral der Trump-Anhänger ist nicht zu überbieten Screenshot: bsky.app

Trump behauptet, der Gaza-Krieg sei wegen seines Deals vorbei According to Trump, the war is over in Gaza, but is it really? Now comes the hard part. Today's cartoon by Stellina Chen. More cartoons: www.cartoonmovement.com #peace #Trump #future #Gaza



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 15. Oktober 2025 um 06:46

Das «Time»-Magazin nahm ihn aufs Cover Screenshot: Reddit

Das bessere Cover meme: Reddit

Was mit allen Nahost-Friedensinitiativen von US-Präsidenten passiert Matt Davies ‪@MatttDavies‬ on ‪#Trump‬ the peacemaker ‪#Israel‬ ‪#MiddleEast‬ ‫#المنتخب_السعودي‬ ‪#GazaCeasefire‬ ‪#cartoon‬ - political cartoon gallery in London ‪original-political-cartoon.com‬



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 14. Oktober 2025 um 09:40

Bonus

Tweeticle verpasst

(dsc)