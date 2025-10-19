Die treffendsten Karikaturen und Memes der Woche

Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
Heute starten wir mit der Parade, die den Möchtegern-Diktator bis aufs Blut geärgert haben dürfte
NO KINGS!— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 18:34
Die «No Kings!»-Proteste sorgten am Samstag für Furore – und hasserfüllte Kritik
The most corrupt administration, the most corrupt party, the most corrupt people They’re all crooks— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 19:44
Schönes Wortspiel
#NoKings Cincinnati— Timothy Snyder (@timothysnyder.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 18:50
Die Trump-Regierung hat versucht, die Proteste als unamerikanisch zu verunglimpfen
The Contrarian contrarian.substack.com/p/un-american— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 15:21
Wie es sich für einen angehenden Autokraten gehört, will Donnie (nach dem Ballsaal aus Gold) auch einen Triumphbogen...
Trump wants to build a triumphal arch. Today’s cartoon by @leopoldmaurer.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #ArcDeTrump #Trump #USACartoon showing a triumphal arch in the shape of a giant ass. From a balcony, Trumps looks at it angrily while shouting: ‘ I said ARC de Trump!’— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 17. Oktober 2025 um 06:55
Die Geldgier der (Schweizer) FIFA-Führung ist nicht zu toppen
„US-Präsident Trump will demokratisch regierte Städte wie Boston und Los Angeles mit Entzug von Fußball-WM-Spielen politisch unter Druck setzen – FIFA-Präsident Infantino unterstützt Trump entgegen eigener FIFA-Statute“ #Trump #FIFA #infantino #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 11:55
Die Trump-Regierung macht mit ihrem Feldzug gegen freie Medien weiter
© Chappatte in The Boston Globe @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 11:21
US-Verteidigungsminister Hegseth erweist sich als nützlicher Idiot
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 00:07
Müssen Journalisten auf das nächste Signal-Leak hoffen?
The trusted source #journalists #hegseth— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 15:48
Brisante Enthüllung: Junge Republikaner schwärmen in Chats für Adolf Hitler
Cmon everybody they’re just kooky 30-year-old kids, give em a break— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 04:27
Da dürfte es Elon M. warm ums Herz geworden sein
When people tell you who they are for the thousandth time, believe them— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 15. Oktober 2025 um 16:29
Die republikanische Partei wird zur Faschismus-Organisation
It’s not lying if it’s the truth 🤷♂️— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 19:03
Derweil geht auf den Strassen Amerikas der ICE-Terror weiter
(Apologies To Pixar) Maybe This Is How We Can Explain ICE Raids To The Children #ICE #Monsters— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 15. Oktober 2025 um 01:21
Willkürliche Festnahmen betreffen vorläufig nur Migranten
@mikepeters.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 15:00
Illegale Einwanderer werden als Terroristen verfolgt
We went from taking out terrorists to terrorizing hotel staff. What a downgrade. Are we great yet?— Christopher Webb (@cwebbonline.com) 17. Oktober 2025 um 04:13
Der US-Regierung scheint jedes Mittel recht, um verhasste demokratische Städte zu bekämpfen
@wolfpack11720.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 03:52
Die Doppelmoral der Trump-Anhänger ist nicht zu überbieten
Glaubt noch irgendjemand Vernünftiges, dass 2026 echte US-Zwischenwahlen stattfinden?
Whamond DREAMS IN HIS HEAD —— Cindy Phyillaier (@cphyilla.bsky.social) 17. Oktober 2025 um 01:01
Falls jemand fragt, wo die Epstein-Akten versteckt sind
@chrisbritt.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 20:38
Und damit zu Trumps
grösstem bislang einzigen aussenpolitischen Erfolg
10/14/2025- Mideast Peace www.timesfreepress.com/news/2025/oc...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 14. Oktober 2025 um 00:22
Trump behauptet, der Gaza-Krieg sei wegen seines Deals vorbei
According to Trump, the war is over in Gaza, but is it really? Now comes the hard part. Today's cartoon by Stellina Chen. More cartoons: www.cartoonmovement.com #peace #Trump #future #Gaza— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 15. Oktober 2025 um 06:46
Er spricht von Sieg, bevor der Friedensprozess überhaupt richtig angefangen hat
“WHERE’S MY MEDAL?!!!!”— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 14. Oktober 2025 um 18:41
Das «Time»-Magazin nahm ihn aufs Cover
Das bessere Cover
Was mit allen Nahost-Friedensinitiativen von US-Präsidenten passiert
Matt Davies @MatttDavies on #Trump the peacemaker #Israel #MiddleEast #المنتخب_السعودي #GazaCeasefire #cartoon - political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 14. Oktober 2025 um 09:40
Dann musste auch noch Selenskyj im Weissen Haus aufkreuzen
Wednesday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 14. Oktober 2025 um 21:43
Europa muss sich für schwere Zeiten rüsten
#NATO— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 16. Oktober 2025 um 16:49
Bonus
Das hast du dir verdient!
shshhh. Steve is having a nice relaxing bath.— In Otter News (@in-otter-news.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 15:26
Und zwischendurch etwas snacken 😅
Not so subtle messages— I 💙 Dogs (@dogs100.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 00:27
(dsc)