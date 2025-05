Bild: Shutterstock

«Ich möchte noch ein 2. Kind, mein Mann aber nicht ...»

Frage von Bellis perennis:

Hallo zusammen.

Seit mehr als einem Jahr sind mein Mann und ich Eltern einer wunderbaren Tochter. Klar ist nicht immer alles rosig, auch unsere Beziehung hat sich verändert. Wir streiten öfters, aber dafür sind wir uns auch näher gekommen. Und unsere Kleine hat unser Leben bereichert. Jetzt ist es so, dass ich gerne ein zweites Kind hätte, mein Partner aber nicht. Er findet es gut, so wie es ist. Wir haben immer wieder darüber gesprochen und ich habe schliesslich nachgegeben, weil ich damit meinen Frieden finden werde. Es bleibt also bei einem Kind.

Nur mache ich mir oft darüber Gedanken, ob das gut ist, vor allem für unsere Tochter. Auch weil ich immer wieder hören muss, dass Einzelkinder arm dran sind. Was meint ihr zum Thema Einzelkind? Wie geht es euch da draussen, Einzelkinder dieser Welt? Und was meinen Eltern einzelner Kinder?

Danke für eure Gedanken und Worte.

